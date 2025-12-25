Slušaj vest

Saobraćajna policija je "presretačem" zaustavila mladića K.J. (23) koji je kroz Zemun vozio čak 237,8 kilometara na sat na moto-putu gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Bahati vozač zaustavljen je oko 2 sata noću, a "audi A8" koji je vozio imao je toliko zaprljane tablice da se nije mogla pročitati registarska oznaka vozila.

MUP Srbije objavio je snimak na kome se može videti kako radar iz "presretača" očitava brzinu kojom se "audi" kreće po putu.

- Na snimku se vidi kako mladić menja trake, a u jednom momentu brzina vozila je dostigla skoro neverovatnih 240 kilometara na sat - kaže izvor Kurira.

Dvadesettrogodišnji K. J., kako je saopštio MUP, nakon zaustavljanja nije imao da pokaže na uvid saobraćajnu dozvolu, a kontrolom je utvrđeno i da su registarske tablice bile zaprljane u tolikoj meri da su nečitljive. Pored ekstremnog prekoračenja brzine, na težinu prekršaja utiče i činjenica da je učinjen u uslovima smanjene vidljivosti zbog mraka i kiše i nepovoljnog stanja puta zbog niske temperature.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a takođe su sačinjeni prekršajni nalozi zbog nečitljivih tablica i neposedovanja saobraćajne dozvole.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju vozačima da tokom niskih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova koji su najavljeni za naredni period povećaju oprez, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja stanju puta i uslovima saobraćaja.

U cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole saobraćaja do 8. januara naredne godine, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica nezgoda.