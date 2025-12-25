Slušaj vest

- Preduzimajući intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju krivičnog dela ubistva u pokušaju, koje je izvršeno 11. decembra u podgoričkom naselju Pejton, kada je upotrebom vatrenog oružja Đ. V. zadobio povrede, službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, došli su do saznanja da je mogući izvršilac ovog krivičnog dela lice čiji identitet za sada nije utvrđen, naveli su u saopštenju.

Kako dodaju, u cilju njegovog prepoznavanja i nesporno utvrđivanja identiteta, Uprava policije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, javno objavljuje fotografije ovog lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem pomenutog krivičnog dela, radi lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja tog lica.

- Pozivamo građane i medije, kako domaće tako i one iz regiona, da, ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, informaciju o njegovom identitetu podele, odnosno prijave najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122 ili anonimno na broj 19969 – naveli su.

Ranio Đura Vujovića

Podsećamo, Đuro Vujović ranjen je u podgoričkom naselju Stara Varoš. On je inače pobratim Igora Vukotića, jednog od vođa škaljarskog klana.

Podsetimo, Igor Vukotić je godinama u bekstvu i njegova lokacija je nepoznata, a "kavčani" su mu 2022. u Istanbulu likvidirali rođenog brata Jovana Vukotića, koji je važio za prvog čoveka klana.