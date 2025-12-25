AKO VIDITE OVOG MLADIĆA, ODMAH ZOVITE POLICIJU! Pucao na "škaljarca" u centru Podgorice, pa nestao bez traga - Hteo da ubije pobratima vođe klana (FOTO)
- Preduzimajući intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju krivičnog dela ubistva u pokušaju, koje je izvršeno 11. decembra u podgoričkom naselju Pejton, kada je upotrebom vatrenog oružja Đ. V. zadobio povrede, službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, došli su do saznanja da je mogući izvršilac ovog krivičnog dela lice čiji identitet za sada nije utvrđen, naveli su u saopštenju.
Kako dodaju, u cilju njegovog prepoznavanja i nesporno utvrđivanja identiteta, Uprava policije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, javno objavljuje fotografije ovog lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem pomenutog krivičnog dela, radi lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja tog lica.
- Pozivamo građane i medije, kako domaće tako i one iz regiona, da, ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, informaciju o njegovom identitetu podele, odnosno prijave najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122 ili anonimno na broj 19969 – naveli su.
Ranio Đura Vujovića
Podsećamo, Đuro Vujović ranjen je u podgoričkom naselju Stara Varoš. On je inače pobratim Igora Vukotića, jednog od vođa škaljarskog klana.
Podsetimo, Igor Vukotić je godinama u bekstvu i njegova lokacija je nepoznata, a "kavčani" su mu 2022. u Istanbulu likvidirali rođenog brata Jovana Vukotića, koji je važio za prvog čoveka klana.
- Đuro Vujović je ranjen u blizini Sahat kule. Nepoznati napadač, koji se dao u beg nakon ispaljenih hitaca iz vatrenog oružja, uspeo je da rani Vujovića u ruku - naveli su crnogorski mediji i podsetili da je ranjeni Vujović 2017. hapšen zajedno sa ocem Draganom zbog arsenala oružja, a sudilo mu se i za stvaranje kriminalne organizacije sa Igorom Vukotićem. Međutim, 2020. godine obojica su oslobođena optužbi da su pokušali da ubiju Sašu Dukića.