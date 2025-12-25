Slušaj vest

Jedna osoba nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Ibarskoj magistrali kod skretanja Barajeva kada su se sudarila tri automobila marke "golf", pikap i još jedan automobil navodno, zbog preticanja i klizavog kolovoza.

Za sada nije poznato kako je došlo do lančanog sudara u kom je jedna osoba izgubila život od zadobijenih povreda u udesu, ali prema fotografijama sa lica mesta, kako javlja naš sagovornik, može videti da je udarac bio silovit, toliko da je pikap udario u zaštitnu ogradu pored magistrale.

- Sumnja se da su možda vozila krenula u isto vreme da pretiču, ali zbog klizavog kolovoza i neprilagođene brzine došlo je do stravičnog sudara. Inače, "golf" je smrskan sa prednje strane i delovi automobila mogu se videti po putu - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Policija je odah pozvana na mesto udesa, a ekipa Hitne pomoći nažalost samo je mogla da konstatuje smrt putnika i pored nekoliko reanimacija koje su pokušali. Telo će po nalogu dežurnog tužioca biti poslato na obdukciju na Institut za sudsku medicinu gde će se utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt.