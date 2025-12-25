Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su u utorak mladića V. G. (22) zbog sumnje da je izvršio brutalno nasilje nad članovima svoje porodice u stanu na opštini Stari grad.

Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila žučna verbalna rasprava između osumnjičenog i njegovog oca N. G. . Međutim, situacija je ubrzo eskalirala u nekontrolisano fizičko nasilje, piše Telegraf.

V. G. je, u stanju rastrojstva, počeo da lomi nameštaj i inventar po stanu, gađajući ukućane predmetima koji su mu se našli pod rukom.

Nasilje se tu nije zaustavilo. Mladić je potom fizički nasrnuo na sve prisutne - oca, majku D. G. i maloletnu sestru O. G. .

- Osumnjičeni je ocu, majci i sestri zadao više udaraca pesnicama u predelu glave - navodi izvor blizak istrazi.

Žrtvama su u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede, a na lice mesta je odmah pozvana policija koja je obuzdala nasilnika.

V. G. je lišen slobode, a pored krivične prijave, izrečene su mu i hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa članovima porodice.

Istraga je u toku, a motiv ovog stravičnog porodičnog nasilja biće utvrđen nakon saslušanja osumnjičenog u nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs - Telegraf.rs

