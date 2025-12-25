Nakon što je vozač primetio da se sa autobusom nešto dešava, odmah je zaustavio vozilo i svi putnici su napustili vozilo, a ispostavilo se da gori motor
ZAPALIO SE AUTOBUS KOD LASTE! Osam vatrogasaca gasilo požar, na svu sreću nema povređenih! (foto)
Na auto-putu Beograd-Niš u blizini sedišta saobraćajnog preduzeća Lasta u Beogradu zapalio se motor na autobusu jednog autobuskog prevoznika, a na svu sreću niko nije povređen.
Kako Kurir saznaje, požar je prijavljen oko 11.40 časova da kod Laste u naselju Zvezdara gori autobus u predelu motora. Vozač autobusa odmah je zaustavio vozilo i svi putnici su napustili vozilo, tako da na svu sreću nije bilo povređenih.
Vatrogasci su lokalizovala požar koji je izbio na autobusu kod Laste Foto: Kurir
- Na lice mesta odmah su upućena dva vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca-spasilaca iz Vatrogasno spasilačje jedinice Voždovac koji su uspešno lokalizovali požar koji je izbio u zadnjem delu, na motoru autobusa koji je prethodno bio u plamenu - navodi naš sagovornik i dodaje da je požar lokalizovan oko 12.30 časova.
