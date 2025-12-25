Slušaj vest

Na auto-putu Beograd-Niš u blizini sedišta saobraćajnog preduzeća Lasta u Beogradu zapalio se motor na autobusu jednog autobuskog prevoznika, a na svu sreću niko nije povređen.

Kako Kurir saznaje, požar je prijavljen oko 11.40 časova da kod Laste u naselju Zvezdara gori autobus u predelu motora. Vozač autobusa odmah je zaustavio vozilo i svi putnici su napustili vozilo, tako da na svu sreću nije bilo povređenih.

Vatrogasci su lokalizovala požar koji je izbio na autobusu kod Laste