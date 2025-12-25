Slušaj vest

Aleksandar P. (40) iz Beograda, koji je uhapšen u velikoj akciji policijskih službenika UKP-SBPOK u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu kao organizator kriminalne grupe koja je sumnjiči da je imala velike laboratorije za uzgoj marihuane ima krcat dosije a dobro je poznat i javnosti.

Kako Kurir saznaje, on je bio zaveden kao ekstremni navijač FK Rad, a 2011. bio je uhapšen nakon što je uz pretnju pištoljem iz jedne zlatare u Paraćinu oteo 2,5 kilograma nakita čija je vrednost u to vreme procenjena na oko tri miliona dinara. Kako je utvrđeno tokom suđenja, Aleksandar P. i njego saučensik, do zlatare su se dovezli "audijem 80" koji su ukrali u Beogradu. Tokom bekstva su ostavili automobil, a policija ih je uhapsila istog dana.

Sud ga je zbog ovog razbojništava osudio na šest i po godina zatvora, ali je u martu 2016. pobegao iz zatvora Zabela. Kako su mediji tada pisali, on je u izašao na slobodan vikend na koji je u to vreme imao pravo, i nije se vratio u požarevački zatvor. Za njim je tada raspisana poternica i nekoliko meseci kasnije je uhapšen.

Akcija Senbrun

Podsetimo, on je sada uhapšen kao organizator kriminalne grupe na teritoriji Beograda, a lisice su stavljene i njegovi saradnicima M. Đ. i B. S. iz Bora, dok je suorganizator D. S., na osnovu Evropskog naloga za hapšenje, lišen slobode u Španiji, prilikom ulaska na aerodrom u Madridu, saznaje Kurir.

Inače, i D. S. s kojim je Aleksandar P. organizovano kriminalnu grupu već je hapšen i osuđivan. Prema nezvaničnim informacijama, policija je 2009. Dejanu S. stavila lisice na ruke na naplatnoj rampi kod Paraćina pošto je pretresom njegovog automobila, iza zadnjeg sedišta pronađeno oko kilogram heroina.

Kako su mediji tada pisali, Dejan S. je i pre 2009. hapšen zbog heroina, koji je držao u teglama ajvara i do sada je navodno četiri puta osuđivan zbog prodaje droge.

- Akcija policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojoj su stavljene lisice Aleksandru P. i Dejanu S. sprovedena je u saradnji sa kolegama iz Austrije. U toj državi, tačnije u Beču uhapšena su još četiri člana ove kriminalne grupe iz Bora - potvrđeno je za Kurir.

Tokom velike međunarodne akcije, zaplenjene su laboratorije u punom pogonu, sa marihuanom u svim fazama uzgoja, a u kojima je pronađeno i više hiljada stabala odrasle marihuane kao i 75 kilograma sušene marihuane koja je spremljena za dalju prodaju. Prilikom pretresa na više lokacija, pronađena je i oduzeta veća količina novca, skupocenih satova i automobila.