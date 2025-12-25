Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. Š. (40) iz Tutina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.


Takođe, policija je uhapsila i E. T. (48) i K. T. (29), takođe iz Tutina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo laka telesna povreda.


- A. Š. se sumnjiči da je, juče u okolini Tutina, hicima iz pištolja ranio E. T. koji je zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. E. T. i K. T. su prethodno, kako se sumnja, drvenim letvama više puta udarili A. Š. - saopštio je MUP. 

Policija je kod A. Š. pronašla pištolj i pet metaka. Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, određeno
zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Kako je ranije pisano, komšije su se sukobile oko izvora sa vodom, a više o tome pročitajte OVDE.

