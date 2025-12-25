Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su izvršioca krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu u Novom Beogradu iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema tridesetogodišnjem muškarcu.

Inače, kako smo ranije pisali, reč je o pokušaju ubistva Nenada Alajbegovića Alibega, bivši vođa navijača Partizanove grupe Zabranjeni, u kome je ranjen N.K. koji je sedeo do Alibega.

Alibeg Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Krivična prijava podneta je i protiv I. L. (40) za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Krivičnom prijavom za pomaganje u ovom krivičnom delu obuhvaćen je i V. P. (30) koji se tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je uhapšen 8. decembra i, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je spremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad četrdesetšestogodišnjim državljaninom Crne Gore.

Podsetimo, Alajbegović i N. K. sedeli su za stolom, kada je mlađi muškarac sa kapuljačom na glavi ušao u restoran, šetao gotovo ceo minut a onda potegao oružje i ispalio više hitaca u N. K. Alibeg je odmah pobegao iz restorana, a prema nezvaničnim informacijama, policija traga i za njim.

- Očevici su ispričali da je napadač ušao i pratkično šetao po restoranu, kao da je nekoga tražio. Prišao je stolu za kojim su sedeli Alajbegović i N. K., gledao je u telefon, a onda zastao, N. K. se okrenuo i pogledao ga i to je bio trenutak u kom je izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca - ispričao je očevidac za Kurir.

Teško ranjeni N. K. odmah je prebačen u Ugentni centar, a policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavili su uviđaj na licu mesta.