Policija je uhapsila muškarca (26) iz Kule zbog sumnje da je prodavao marihuanu, saopštila je danas policija u Somboru.

U saopštenju piše da se S.Ć. sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga.

Policija je kod osumnjičenog i u automobilu kojim je upravljao pronašla 11 paketića sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. ; Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden u Tužilaštvo.