Kako nezvanično saznajemo, M.V. je, po izbijanju požara u prostoriji u kojoj se nalazio, pokušao da pobegne kroz prozor, na kome je razbio staklo. Nažalost, nije uspeo.

Vatra mu je zahvatila noge, a zadobio je i povrede od razbijenog stakla.

Sa povredama opasnim po život, nesrećni čovek je hitno prebačen u Klinički centar u Novom Sadu.

Šta je uzrok požara utvrdiće istraga, započeta odmah nakon izvršenog uviđaja.

