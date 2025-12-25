Apatinac M.V. (48) zadobio je teške telesne povrede u požaru koji je izbio u njegovom stanu u ulici S. Opsenice u Apatinu.
HOROR SCENA U APATINU: Čoveku se zapalio stan, pokušao da iskoči kroz prozor! Zahvatio ga plamen, završio sa STRAVIČNIM POVREDAMA
Kako nezvanično saznajemo, M.V. je, po izbijanju požara u prostoriji u kojoj se nalazio, pokušao da pobegne kroz prozor, na kome je razbio staklo. Nažalost, nije uspeo.
Vatra mu je zahvatila noge, a zadobio je i povrede od razbijenog stakla.
Sa povredama opasnim po život, nesrećni čovek je hitno prebačen u Klinički centar u Novom Sadu.
Šta je uzrok požara utvrdiće istraga, započeta odmah nakon izvršenog uviđaja.
