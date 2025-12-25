Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, M.V. je, po izbijanju požara u prostoriji u kojoj se nalazio, pokušao da pobegne kroz prozor, na kome je razbio staklo. Nažalost, nije uspeo.

Vatra mu je zahvatila noge, a zadobio je i povrede od razbijenog stakla.

Sa povredama opasnim po život, nesrećni čovek je hitno prebačen u Klinički centar u Novom Sadu.