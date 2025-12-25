Slušaj vest

Kraljevčanin Strahinja Savić (37) pripadnik "vračarskog klana" kog je Crna Gora danas izručila Srbiji u januari će sedeti na optuženičkoj klupi u Specijalnom sudu u Beogradu i to zajedno sa dojučerašnjim saradnicima klana koji su u međuvremenu pokušali i da ga ubiju!

- Nakon izručenja Srbiji, Strahinja Savić za manje od mesec dana će se naći na suđenju "vračarskom klanu" kojima se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog tri mafijaške likvidacije Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina. Kao i za šest pokušaja ubistava, među kojima su napadi na Lazara Vukićevića i Samira Divljanovića. Zamiljivo je da Strahinja Savić ima i status optuženog i oštećenog u ovom predmetu - navodi naš sagovornik.

Crna Gora izručila Savića Srbiji Foto: MUP Crne Gore

Inače, Savić je izručen Srbiji zbog međunarodne poternice koju je za njim raspisao Beograd, zbog učestvovanja u brutalnoj likvidaciji Aleksandra Šarca u oktobru 2020. u TC "Ušće" u Beogradu. Strahinja Savić obuhvaćen je optužnicom zbog sumnje da je sa sugrađaninom Lazarem Ilićem, pre nego što je uhapšen u januaru 2021. u Budvi zbog planiranja likvidacije visokorangiranog pripadnika "škaljarskog klana" Marka Ljubiše Kana, u oktobru 2020. u beogradskom tržnom centru učestvovao u egzekuciji Aleksandra Šarca.

Maskirani Lazar Ilić ubio Aleksandra Šarca Foto: Kurir, Printskrin/Instagram

Desna ruka Džonija sa Vračara

- Sumnja se da je sada uhapšeni Strahinja Savić pomogao direktnom izvršiocu Lazaru Iliću u egzekuciji Aleksandra Šarca tog 9. oktobra 2020. Naime, Savić je, kako se sumnja, dobijao direktna naređenja od šefa "vračarske grupe"Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara. Savić je dobio zadatak da iznajmljuje automobile od renta kar agencija, i da potom tim automobilima prevozi ostale učesnike u ubistvimna od mesta zločina do štek stanova. Takođe je, sa Lazarom Ilićem izjamljivao stanove po Beogradu u kojima je Ilić boravio do dana ubistva - podseća naš sobro obavešteni sagovornik i dodaje:

Fotografije nakon uviđaja ubistva u TC "Ušće" Foto: Nemanja Nikolić

- Savić je, kako se navodi u optužnici, koja je podignuta protiv "vračarskog klana" koji je delovao kao ogranak "kavačkog klana" i čijim članovima se sada sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu, bio zadužen i da preuzima silikonske maske koje bi koristili izvršioci ubistva. Posle likvidacije Šarca, sada izručeni Savić je prevezao Ilića do štek stana.

Pucač Lazar Ilić, podsetimo, u popodnevnim satima 9. oktobra 2020. sa hiruškom maskom na licu i sa kapuljačom na glavi pratio je metu i čekao ga u podzemnoj garaži tržnog centra kako bi mogao da ga likvidira. Šarac je u TC "Ušće" bio sa prijateljima od kojih je jedan bio Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić koji je, kako stoji u optužnici, namestio prijatelja Šarca za 6.000 evra, a detaljnije o tome možete pročitati na linku iznad.

Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES, Privatna Arhiva

Savić i Ilić tada zajedno beže sa lica mesta, kriju se danima u štek stanu, a zatim ilegalno prelaze na teritoriju Crne Gore gde imaju novi zadatak da ubiju Marka Ljubišu Kana. Međutim, ovaj plan osujetili su crnogorski istražitelji jer nadomak Budve 21. januara 2021. hapšen Savića i Ilića koji su planirali egzekuciju "škaljarca" koji je od ranije na metu suparničkog klana iz Kotora. Nakon tog hapšenja Strahinja Savić ubrzo je postao meta svojih dojučerašnjih saradnika, odnosno vođa klana Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, zbog sumnje da je crnogorskim inspektorima otključao mobilni telefon i otkrio mnoge tajne i šeme kako su izvršena neka krivična dela. Inače, da podsetimo, Vušović je uhapšen prošle godine u Španiji, ali je izručen Nemačkoj i od tada se nalazi iza rešetaka, dok se Radoje Zvicer već godinama nalazi u bekstvu.

Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Saradnici su naručili Savićevo ubistvo dok je bio na izdržavanje kazne u Bijelom Polju i to preko rođene sestre. Kako se navodi, da bi ga uplašili i izvršili pritisak na "izdajicu" zapalili su automobil i lokal tadašnjem vereniku njegove sestre Jelene Savić, a potom odlučili da u paket koji je trebalo da mu odnese u pritvor u Bijelo Polje, stave praseće pečenje natopljeno cijanidom - podseća sagovornik.

Napravili grešku

Prema optužnici, među hranom koju je nosila bratu bilo je praseće pečenje u koje su pripadnici klana stavili cijanid. Iako mu je paket predala, a pripadnici klana u medijima i preko svojih saradnika u crnogorskoj policiji pratili vesti da li je umro, bili su razočarani kada su shvatilli da im plan nije uspeo.

Vušović je, istražujući na internetu zaključio da su pogrešili jer su otrov stavili u vruće pečenje, koje ga je apsorbovalo.

- Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa - komentarisali su među sobom.