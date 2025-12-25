Slušaj vest

Majka ubijenog Nemanje Žikića (20) danas je prvi put pred Višim sudom u Beogradu, u nastavku suđenja Filipu Grbiću, koji se sumnjiči za surovo ubistvo njenog sina, iznela potresno svedočenje o, kako tvrdi, dugotrajnim problemima koje je Nemanja imao sa okrivljenim.

Da podsetimo, Grbić je optužen da je decembra prošle godine u Zemunu ubio svog cimera Nemanju Žikića, pa potom telo bacio na obalu Dunava.

Pretio mu ubistvom, uznemiravao ga...

Kako je ispričala, Nemanja joj se često žalio da ga Filip uznemirava, progoni i preti mu ubistvom, a prema njenim rečima, strah je bio prisutan od samog početka njihovog zajedničkog života u iznajmljenom stanu u Zemunu u kom su obojica živeli kao podstanari.

- Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam videla da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sećam da tog dana nije smeo da se vrati tamo u tu kuću - započela je priču ona.

Kako je navela, pretnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

- Dva dana pre ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gde mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip preti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku...

Prema njenim rečima, Filip je često Nemanji pretio ubistvom.

- Pretio mu je ubistvom, a znam i da ga je tukao, jer su povrede bile vidljive, ja sam to više puta htela da prijavim, međutim, Nemanja mi nije dozvoljavao, jer se plašio zbog pretnji da će ga ubiti - rekla je ona i dodala:

- Ne znam šta je razlog tih pretnji, znam samo da mu je stalno tražio novac, da mu kupuje cigarete i donosi hranu. Kad god bi došao kod mene, Nemanja je bio ograničen vremenom. Nigde nije smeo da ostane koliko hoće. A problem sa njim je imao od starta od kada se uselio krajem septembra, pretpostavljam da Filip nije želeo da se tu iko useli.

Prema njenom svedočenju, cimer ga je jedne večeri ostavio ispred kuće.

- Sećam se da mi je rekao da ga jedno veče nije puštao da uđe u kuću. Tek sutradan, 20. decembra, pustio ga je ujutru oko 10 sati.

Nemanja Žikić Foto: Facebook

Motiv ubistva?

Majka ubijenog mladića ispričala je i da je nedavno saznala da je Nemanja bio uznemiren nakon što je u kući video presudu protiv Filipa.

- Nedavno sam saznala da je Nemanja jednom prilikom svojoj devojci poslao slike Filipove presude za pištolj, to sam saznala od nje. Bio je jako uznemiren zbog toga. Da li je problem bila ta presuda koju je Nemanja video ili je video nešto drugo, ne znam.

Tokom njenog svedočenja, kako navodi izvor Kurira iz sudnice, okrivljeni Filip Grbić je sve vreme vidno drhtao i tresao se dok je slušao iskaz majke ubijenog mladića.

Prema optužnici, Grbić je u noći između 21. i 22. decembra prošle godine u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobegne, ali je stigao samo nekoliko metara pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica.

Nakon zločina, kako se navodi, Grbić je pokušao da telo baci sa litice u Dunav, ali je Nemanjino telo nekoliko dana kasnije pronađeno u šiblju pored obale.

"Bila sam na lekovima zbog gubitka sina"

Na pitanje sudije zašto o pretnjama i strahovima svog sina govori tek sada, Nemanjina majka je objasnila da je u trenutku davanja iskaza kod tužioca bila pod terapijom.

- Kada sam saznala da sam izgubila sina, ja sam bila na antidepresivima, nisam svega ni bila svesna, lečila sam se na psihijatriji.

Tužilaštvo je na kraju predložilo da se na sledeći pretres pozove devojka Nemanje Žikića, kao i da se izvrši uvid u njegov telefon pronađen tokom pretresa kuće u Zemunu.

Nemanja sa majkom Foto: Privatna Arhiva

Nemanja ranije koristio narkotike, ali se lečio

Prethodno je svedočio i Nemanjin brat Saša, koji je prijavio njegov nestanak. On je naveo da njegov brat nije imao problematično društvo i da se njemu nikada nije žalio na cimera.

- Znam da se majci žalio na Filipa, ali to su bile na početku uglavnom neke sitnice. Ja nisam znao njegovo društvo iz Beograda kada se tu preselio - rekao je Saša.

Na pitanje branioca okrivljenog o eventualnom korišćenju narkotika, Saša je odgovorio: