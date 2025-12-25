Slušaj vest

Po drugi put se sudi Miodragu Periću (40) koji je pre pet godina 28. decembra 2020. godine svojim "Golfom" usmrtio mladića Željka Ristića (19) iz sela Šainovac. On je u kolima bio sa svojim tadašnjim prijateljem Markom D. kada su u ovom selu naleteli na Željka, oduzeli mu život, a potom mortus pijani otišli s lica mesta, ne pomogavši mu.

Do danas niko nije kažnjen za preranu smrt ovog mladića. Ranije je Viši sud doneo odluku da Miodrag bude oslobođen krivice zato što se nije dokazalo da li je vozilom upravljao on ili Marko D, a koji je sa njim bio u kolima?! Advokati Miodragove odbrane od početka tvrde da je vozilom upravljao Marko D. i da je navodno komatoznog od alkohola Miodraga prebacio na mesto vozača nakon nesreće.

Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i naložio ponavljanje suđenja. Ovaj slučaj je postao neshvatljiv jer je jedan nevin momak izgubio život, a za to do sada niko nije odgovarao.

Na današnjem ročištu je trebalo da stigne veštačena odeća obojice od te kobne večeri za Željka, ali kako ti izveštaju nisu stigli pred sudsko veće, suđenje je odloženo za 30. januar.

Odavno ni jedna porodica nije toliko dugo čekala kakvu-takvu sudsku pravdu kao Željkova.

- Posle toliko godina, jedva čekam da se završi i ovo drugo suđenje. Sve mi je stresnije i stresnije kako vreme prolazi - rekla je ranije Željkova majka, Vesna.

Ona je ispričala nedavno za Kurir da Željkova porodica dugo čeka na pravdu.

- Dosad nisam mogla da pričam o svim tim stvarima. Izgubila sam divno dete i to zašto?- pitala se Vesna tada u razgovoru za Kurir, pa opisala nekadašnje svoje planove sa sinom:

- Radili smo u suprotnim smenama. Pošto je dolazila Nova godina, pričala sam sa Željkom o tome da ovde u kući organizujemo druženje njegovih drugara i drugarica, ali mi je rekao da će mu verovatno doći i neka devojka, njegova tadašnja simpatija. Dogovarali smo se kako to da organizujemo i šta ja da kupim od namirnica. Sve mi je to teško sada da pričam sada kada ga nema fizički, ali uvek ostaje u našim srcima - zaključila je majka Vesna.