Na građevinskom objektu u Petrovcu na Mlavi došlo je do požara oko 15.40 sati.

Dolaskom na mesto požara u 15.54 časova, utvrđeno je da je na građevinskom objektu vatra zahvatila krovnu konstrukciju koja je počela da se obrušava.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je u objektu ostalo zaglavljena jedna osoba.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

kurir najnovija vest
