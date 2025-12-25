Slušaj vest

Na građevinskom objektu u Petrovcu na Mlavi došlo je do požara oko 15.40 sati.

Dolaskom na mesto požara u 15.54 časova, utvrđeno je da je na građevinskom objektu vatra zahvatila krovnu konstrukciju koja je počela da se obrušava.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je u objektu ostalo zaglavljena jedna osoba.