Utvrđeno je da je na građevinskom objektu vatra zahvatila krovnu konstrukciju koja je počela da se obrušava
Buktinja
POŽAR NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU U PETROVCU NA MLAVI! Jedna osoba zaglavljena unutra!
Slušaj vest
Na građevinskom objektu u Petrovcu na Mlavi došlo je do požara oko 15.40 sati.
Dolaskom na mesto požara u 15.54 časova, utvrđeno je da je na građevinskom objektu vatra zahvatila krovnu konstrukciju koja je počela da se obrušava.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je u objektu ostalo zaglavljena jedna osoba.
Kurir.rs/Newsmax Balkans
Reaguj
Komentariši