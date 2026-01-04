Slušaj vest

Tokom 2025. godine carinski službenici su se suočavali sa brojnim neobičnim pokušajima krijumčarenja, jer su neprijavljenu robu pronalazili u obući, čarapama, specijalnim pojasevima oko struka, jastucima, čak i u vešu koji putnici nose na sebi.



Najčešće se za ilegalan prenos robe koriste specijalno napravljeni prostori, tzv. bunkeri, u kamionima, autobusima i automobilima, kao i koferi i torbe sa ličnim prtljagom putnika. Krijumčari ponekad robu kriju i u pakovanjima kafe, čipsa ili keksa, a nedavno je zabeležen i slučaj skrivanja novca i dragocenosti u koferčetu za šminku.

Carinski službenici su 15. decembra 2025. godine na ulaznoj strani graničnog prelaza Bački Breg, u saradnji sa policijom, otkrili pravo bogatstvo u zaključanom koferčetu za šminku skrivenom u jednoj putnoj torbi.

- Reč je o preko 106.000 evra i gotovo 1,7kg zlatnog nakita, 11 satova, biserima, 144 raznih novčića i dve ukrasne kutije od kojih je jedna u obliku Faberžeovog jajeta. Otkrivena roba i vozač su predati u dalju nadležnost tužilaštva i policije - navode u Upravi carina.

Polovinom oktobra ove godine na graničnom prelazu Horgoš sprečen je pokušaj krijumčarenja 140 kilograma svežeg mesa smeštenog u prtljažnik jednog autobusa.

- Vozaču koji je pošiljku preuzeo na prevoz izrečena je novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe, nakon čega je meso predato veterinarskoj inspekciji radi korišćenja za ishranu životinja u ZOO Palić - kažu u Upravi carina.

Foto: Uprava carina Republike Srbije



Ni ova godina nije mogla proći bez krijumčarenja egzotičnih životinja, pa je tako na graničnom prelazu Kelebija 25.jula ove godine sprečen pokušaj krijumčarenje jedinke strogo zaštićene vrste kornjače.

Foto: Uprava Carina

- Detaljnom kontrolom automobila utvrđeno je da se u prtljažniku nalazi kornjača za koju vozač nije posedovao neophodnu CITES dozvolu iako je reč o zaštićenoj vrsti - kažu.

Na aerodromu Nikola Tesla u martu 2025. godine sprečen je šverc velike količine marihuane koja je pronađena u koferima jedne putnice. Naime, čak 26.5 kilograma marihuane spakovane u 45 vakumskih kesa, pronađeno je nekoliko minuta pre poletanja aviona kojim je putnica nameravala da napusti teritoriju Republike Srbije. Droga i putnica predate su u nadležnost tužilaštvu.