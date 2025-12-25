Slušaj vest

Viši sud u Beogradu osudio je danas Nemanju Šućurovića (42) na 14 godina zatvora jer je kontinuirano zlostavljao 50-godišnju vanbračnu suprugu u njenom stanu, što je za posledicu imalo njenu smrt 21. juna 2024. godine.

On je osuđen za krivično delo "nasilje u porodici sa smrtnim ishodom", dok je bio optužen za krivično delo teško ubistvo.

Foto: Kurir

Podsetimo, Nemanja Šućurović se teretio da je nakon rasprave, rukama i nogama i čvrstim predmetom Sonji Radoš naneo više udaraca usled čega je žena preminula.

Sumnja se i da je vanbračnu suprugu zlostavljao kontinuirano, 10 godina - fizički i psihički, da je kontrolisao njeno kretanje i raspolagao njenim prihodima.