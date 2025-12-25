Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. D. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 31. oktobra ove godine u Ulici Pančevački put namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu tako što ga je polio zapaljivom tečnošću i zapalio bakljom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaVATROGASAC NAMERNO PODMETAO POŽARE! Razlog je bizaran, a u sve su upletene njegova supruga i ljubavnica, kao i DVE BEBE! Sad je osuđen na zatvor! (FOTO)
shutterstock_2542854813.jpg
HronikaZAPALIO KAFIĆ, PA UHAPŠEN: Policija kod mladića iz Bačke Palanke pronašla i drogu
IMG_20250705_215430.jpg
Crna GoraUHAPŠEN PIROMAN KOJI JE IZAZVAO POŽARE NA NJIVICAMA: Palio na istom terenu i pre 2 godine! Vatra se zbog vetra širila velikom brzinom, gašena i iz vazduha VIDEO
Screenshot 2025-07-18 151528.png
HronikaU VRANJU ZAPALJENA DVA AUTOMOBILA I GARAŽA: Policija traga za piromanom, naloženo da se prikupe dokazi!
T. S. VRANJE.jpg