Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati
Saopštenje
UHAPŠEN PIROMAN U BEOGRADU Polio lokal zapaljivom tečnošću i zapalio ga bakljom: Drama na Pančevačkom putu
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. D. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je 31. oktobra ove godine u Ulici Pančevački put namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu tako što ga je polio zapaljivom tečnošću i zapalio bakljom.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši