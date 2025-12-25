Slušaj vest

Miloš Ljubenović (31), zvani Miške, ubijen je pre 13 godina na Novom Beogradu, nedaleko od zgrade u kojoj je živeo sa porodicom.

Ljubenović je u Ulici doktora Ivana Ribara ušao u automobil i okrenuo ključ, ali nije uspeo da startuje vozilo, jer mu je ubica prišao i kroz prozor ispalio četri hica u glavu. Likvidiran je dok je razgovarao telefonom.

Ubistvo se dogodilo između pretposlednje i poslednje stanice autobuske linije 95 u Bloku 45.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Uplašeni prolaznici su, videvši izrešetanog Ljubenovića, pozvali Hitnu pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Miške je bio član ekipe Vujadina Vuleta Pejanovića, koji je likvidiran 17. aprila iste godine. Svi oni zajedno su radili za Dejana Stojanovića Keku.

Vujadin Pejanović Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Ljubenović je privođen uglavnom zbog saobraćajnih prekršaja, nije imao krivični dosije, motiv likvidicije, kao ni počinilac, nikada nisu otkriveni, ali očigledno je bilo da se radi o mafijaškom ubistvu, s obzirom na to kako je izvršeno.

Miške je iza sebe ostavio suprugu i ćerku.

Komšije su tvrdile da je bio "običan" mladić iz kraja i da nije pravio probleme, a da je radio sa poker aparatima. Međutim, istraga je pokazala da je Ljubenović bio čovek od poverenja Dejana Stojanovića Keke, odbeglog vođe "novobeogradskog klana", za koga je navodno "prao" novac.

Dejan Stojanović Keka Foto: Privatna Arhiva

Za Keku su vezivana ubistva, trgovina kokainom, nelegalni transferi fudbalera... Ali nikada nije osuđivan i jedino delo za koje je bio optužen - teška krađa - zastarelo je.

Stojanović je navodno već dugo u Brazilu, a svojevremeno je njegov tadašnji advokat Dejan Lazarević rekao: