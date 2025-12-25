Slušaj vest

Večeras je u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva povređena je radnica (58).

Prema prvim informacijama, razbojnici su upali u apoteku i više puta udarili ženu u glavu, nakon čega su pobegli sa plenom.

Povređenoj apotekarki ukazana je lekarska pomoć, a policija je izvršila uviđaj i intenzivno traga za napadačima.

Ovaj napad samo je nastavak serije razbojništava koja već mesecima potresa zaposlene u beogradskim apotekama. Prema nezvaničnim podacima, više od 100 apoteka opljačkano je u Beogradu tokom proteklih meseci, a zaposleni žive u konstantnom strahu.

Kako navode radnici i izvori bliski istrazi, za veliki broj napada sumnjiči se takozvana "dečija banda" – grupa mlađih lica koja ulazi u apoteke, preti noževima ili palicama, a u pojedinim slučajevima i fizički napada zaposlene. Napadi su brzi, brutalni i često se dešavaju u večernjim satima.

Zaposleni u apotekama tvrde da se osećaju potpuno nezaštićeno i apeluju na nadležne da pojačaju patrole i obezbeđenje, jer, kako kažu, "sledeći napad može imati i tragične posledice".

Istraga je u toku, a policija proverava da li večerašnje razbojništvo ima veze sa ranijim napadima koji su uznemirili javnost.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaSCENA KAO IZ HOROR FILMA U ZEMUNU: Muškarac ušetao u apoteku i zabio sekiru u pult! Pretio radnicama pa išetao sa kesom punom robe
Sekira
HronikaMALOLETNICI OPLJAČKALI APOTEKU U BEOGRADU: Upali u objekat na Vračaru, pa ukrali novac iz kase - radnici pretili sprejem
1000036189.jpg
HronikaMALOLETNICI PLJAČKAJU APOTEKE PO BEOGRADU: "Imaju najviše 14 godina, i devojčice su nemilosrdne"! Jedna radnica postala heroj kad su potegli nož - evo i kako
apoteka lekovi tramp cene
HronikaOPLJAČKALI TRI APOTEKE NA NOVOM BEOGRADU! Uz pretnju nožem, od radnika oduzeli ukupno oko 195.000 dinara - sad uhapšeni
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg