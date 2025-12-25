Slušaj vest

Jedna od retkih ispovesti Marije Todorović, žene koja je prevarena za 30 hiljada evra od strane izvođača radova, dobila je svoj epilog. Usledili su pozivi i pretnje upućene oštećenoj i njenoj porodici od čoveka koji je obećao da će joj sagraditi kuću, ali to nije učinio. Pre godinu dana za njim je raspisana poternica u Srbiji, a kako saznajemo, on je otišao u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio da se bavi istom delatnošću.

U nadi da će nadležni reagovati i uhapsiti odgovornog za prevaru, Marija se emisiji "Crna hronika" obratila za pomoć.

Marija Todorović Foto: Kurir Televizija

- Mi smo prevareni. Radi se o izgradnji montažne kuće. Pronašli smo izvođača radova i nakon potpisivanja ugovora dali smo određenu količinu novca, tačnije 60%, kako je bilo predviđeno ugovorom. Od svega toga već dve i po godine nemamo ni kuću, niti svoj novac. Podneli smo krivičnu prijavu, podneli smo tužbu i sada pokušavamo da nekako vratimo novac. Jako teško ide, jer čovek više nije u Srbiji, pobegao je u Ameriku. Sve to traje dve i po godine, obećanja sa njegove strane postoje da će novac vratiti, ali to ostaje samo na obećanjima. O povraćaju novca nema ni govora - kaže Todorović i dodaje:

- Za sve ovo vreme vratio je samo pet hiljada evra. Ostatak duga, koji nije nimalo mali, iznosi još dvadeset pet hiljada evra. Taj novac nije vratio i sada počinje nova tortura nad nama, nada mnom i nad mojim sinom, koji je zajedno sa mnom potpisao ugovor sa tim gospodinom. Počinju uvrede i pretnje da novac nikada nećemo dobiti, targetiranje, blaćenje i objavljivanje raznih neistina o meni i mojoj porodici.

"Tvrde da su mi doneli 20.000 evra"

Mariju je najviše pogodila tvrdnja da joj je navodno pre dva dana isplaćeno 20.000 evra na ruke, da postoje priznаnice i da su joj ljudi doneli novac:

- Odgovorno tvrdim da sam tog dana bila kod kuće sa svojim detetom, niko mi nije dolazio na vrata, niti mi je iko doneo novac. Nemam nikakvu priznаnicu i nikakav novac mi nije isplaćen. Postojao je dogovor da prihvatimo dinamiku isplate, prema kojoj bi 10.000 evra bilo isplaćeno u decembru, a 15.000 u februaru. Ponavljam, do sada je vraćeno samo 5000 evra. Kasnije smo preko njegovog advokata saznali da se nalazi u Americi, u Majamiju, i da je navodno otišao tamo kako bi zaradio novac i vratio dug. Javno i pod punom odgovornošću tvrdim da nisam jedina kojoj duguje i da je neistina da je zbog mene otišao u Ameriku - kaže Marija i dodaje.

- Protiv njega se vodi krivični postupak u nadležnom javnom tužilaštvu, a za njim je raspisana poternica na teritoriji Republike Srbije. U slučaju dolaska u zemlju bio bi uhapšen. Tada je počela nova agonija - pokušaji da povučem tužbe i pristajem na poravnanje. Traženo je da se napravi novi ugovor po kojem bih, nakon isplate 10.000 evra, povukla tužbe kako bi se poternica ukinula. Na to nisam pristala. Zahtevam isplatu kompletnog duga od 25.000 evra, nakon čega bih povukla sve prijave.

Prevara Foto: Kurir Televizija

Kako tvrdi, dobila je poruku u kojoj izvođač napominje da ju je isplatio, da prema njoj nema dugovanja i da je navodno dobila 20.000 era na ruke.

- Naša trenutna komunikacija je izuzetno loša. Osećam se nebezbedno i ugroženo. Uvrede su česte, neprimerene i usmerene i na mene i na moju porodicu. Takođe sam targetirana u mestu u kojem živim, gde se o meni šire laži da sam lopov, da rušim brakove i da sam krivično osuđivana. Želim da pokažem javnosti da imam izvod iz kaznene evidencije koji dokazuje da nikada nisam bila krivično osuđivana. Imam uredno potpisan ugovor o izgradnji kuće, sve je legalno, overeno kod notara i urađeno po zakonu. Jedino što nemam jeste priznаnica za navodnih 20.000 evra koje nikada nisam dobila, volela bih da vidim i taj novac i tu priznаnicu.

PORODICU SA UBA PREVARIO IZVOĐAČ RADOVA ZA 30.000 EVRA! Porodica ostala bez novca i kuće, Marija targetirana: Ugroženi smo, usmerili su se na nas Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs