Olgica Tadejin (61) pronađena je bez znakova života pre četiri godine u kanalu nedaleko od mesta gde je živela u selu Melenci, a njeno telo otkrili su slučajni prolaznici.

Naime, na poziv meštana, policija je u subotu 25. decembra 2021. godine, oko 19.30 časova, na ulici pronašla telo šezdesetjednogodišnje žene, a njen identitet utvrđen je tek nakon obdukcije koja je urađena na Institutu za sudsku medicinu.

Telo nesrećne žene pronašao je prolaznik koji je, pomislivši da joj je pozlilo i da je zbog toga pala, pritrčao dozivajući je. Kada je prišao, shvatio je da je Olgičino telo skroz krvavo, a ispod nje je bila lokva krvi. Pozvao je policiju koja je, došavši na lice mesta, izvršila uviđaj i započela istragu.

Kako je tada pisano u medijima, policija je gotovo četiri dana tragala za osumnjičenim za ubistvo Olgice Tadejin, a zahvaljujući izjavama očevidaca, snimcima sa nadzornih kamera, kao i dokazima sa lica mesta, osumnjičeni je otkriven.

Uhapšen je Vladimir S. (26) koji je tada imao 23 godine, a bio je odranije poznat policiji, kao i meštanima. Oni su ga okarakterisali kao problematičnog, nasilnog kada popije i večitog dužnika koji je od svih "kamčio" novac.

Dok je potraga za osumnjičenim Vladimirom bila u punom jeku, meštani su se plašili da izlaze iz svojih domova u strahu da bi oni mogli da budu sledeći.

- U strahu smo, navodno je telo pronađeno u lokvi krvi, sa više povreda po glavi i ubodnih rana - ispričala je tih dana jedna od komšinica nesrećne žene, glasno se pitajući šta je i kome zgrešila jadna Olgica

Olgica Tadejin zverski ubijena

Olgica Tadejin bila je jedna veoma mirna i povučena žena, živela je sama nakon što joj je muž preminuo, a nažalost nisu imali dece. Kako je njena ljubav prema deci bila bezgranična, tog kobnog dana je pošla do prodavnice kako bi deci svojih prijatelja kupila neke slatkiše i obradovala ih za Božić.

Vladimir je sedeo ispred prodavnice i pio pivo, kada je pored njega prošla Olgica Tadejin, pri čemu je on primetio da nesrećna žena kod sebe ima poveću sumu novca. On je tada sačekao da Olgica završi sa svojom kupovinom da bi je, kako se sumnja, pratio sve do jednog parkića koji je bio slabije osvetljen.

Prema navodima iz optužnice, Vladimir je tada izvadio nož, prišao nesrećnoj ženi sa leđa, poželeo joj srećan Božić i zadao joj više udaraca pesnicom, ubodnih rana nožem, a zatim je preklao i ostavio u jarku na samom obodu dečijeg igrališta.

Sektaški obredi uoči katoličkog Božića

Inspektori su u saradnji sa interventnom jedinicom i žandarmerijom opkolili njegovu kuću i uhapsili ga, a Vladimir je odmah priznao zločin. Njemu je tada određen pritvor do izricanja presude, kao i kako bi se skupili dokazi vezano za taj slučaj. Na saslušanju kod javnog tužioca koji je radio na tom slučaju, Vladimir je ispričao tačan razlog zašto je usmrtio Olgicu Tadejin.

Prema navodima iz optužnice, on je izjavio da je Olgicu ubio jer mu je bio potreban novac kako bi se napio i kontrirao slavlju Božića jer je on obožavao pagansku boginju smrti po imenu Morgana.

Nakon što ju je, kako se sumnja, zverski ubio, uzeo je čokolade i pare i udaljio se sa mesta sopstvenog krvavog zločina, a dok je odlazio iz džepa mu je ispala jedna od čokolada. Posle izvršenog krivičnog dela nož, koji je koristio kako bi presudio Olgici, navodno je zakopao u dvorištu kuće dve devojke koje su na izdržavanju zatvorske kazne zbog napada na Vladimirovog oca i strica.

Veoma čudno u celoj priči je to što se jedna od sestara, koja je napala njegovog oca i strica, zove Dina Morgana T. i ona je, po njegovim rečima, bila njegov duhovni vođa.

Otac i stric na meti sektaša

Vladimirov otac, Branislav i njegov brat Laza, 2018. godine su bili napadnuti od strane sestara Dine T. (22) i Zore T. (25), takođe iz Melenaca. One su uhapšene zbog pokušaja ubistva komšija, Laze i Branislava, kada su ih nožem na livadi napale i izbole Lazu, a lakše povredile Branislava.

One su sisale krv teško povređenog Laze, a izjavile su da su komšije izbole jer su pokušali da ih pokradu. Smatrale su sebe sledbenicama kulta veštica i da je razlog zbog koga su sisale krv bio taj što ih tuđa krv čini snažnijim.