Slušaj vest

Brzom intervencijom policije, samo sat vremena posle razbojništva, uhapšeni su maloletnici, osumnjičeni za pljačku apoteke u Ruzveltovoj ulici.

Večeras je, podsetimo, u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva je povređena radnica stara 58 godina.

Kako je Kurir pisao, maloletnici su upali u apoteku i zapretili radnici, a kada je ona odbila da preda novac iz kase, više puta su je udarili klompom po glavi.

Uprkos brutalnom napadu, apotekarka nije predala novac, nakon čega su napadači pobegli sa lica mesta bez plena.

Mlađi od 14 godina

Prema prvim informacijama, policija je ubrzo nakon napada uhapsila dva dečaka uzrasta 12 i 13 godina, kao i devojčicu od 12 godina, koji se sumnjiče da su izvršili razbojništvo.

Povređenoj ženi ukazana je lekarska pomoć, a policija je izvršila uviđaj, a ubrzo potom identifikovala i privela osumnjičene maloletnike.

Ovaj napad samo je jedan u nizu razbojništava koja već mesecima potresaju zaposlene u beogradskim apotekama. Prema nezvaničnim podacima, više od 100 apoteka opljačkano je u Beogradu tokom proteklih meseci, a zaposleni svakodnevno rade u strahu.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako navode izvori bliski istrazi, za veliki broj ovih napada sumnjiči se takozvana "dečija banda", koju čine veoma mlada lica. Oni u apoteke ulaze maskirani, prete noževima, palicama ili drugim predmetima, a u pojedinim slučajevima fizički napadaju zaposlene.

Zaposleni u strahu

Zaposleni u apotekama upozoravaju da se osećaju potpuno nezaštićeno i apeluju na nadležne da hitno pojačaju policijske patrole i mere bezbednosti, jer, kako kažu, „sledeći napad može imati i tragične posledice“.

Dalja istraga je u toku, a o slučaju su obavešteni nadležni organi za postupanje prema maloletnim licima.