NOVI PAZAR – Policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije, radeći na rasvetljavanju krivičnog dela razbojništva koje se nedavno dogodilo u Novom Pazaru, lišili su slobode još dve osobe.

- Uhapšeni su N. Ć. i E. K, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela - potvrđeno je agenciju RINA.

Operativci Odeljenja kriminalističke policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, intenzivno su radili na ovom slučaju od samog momenta izvršenja krivičnog dela, a policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

1/5 Vidi galeriju Nazdorna kamera snimila razbojnika Foto: Sandžak Danas

Podsetimo, dan ranije je zbog sumnje na umešanost u ovaj slučaj uhapšen i policijski službenik I. M. iz Novog Pazara. Njega su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Novi Pazar, lišili slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

- Hapšenje policijskog službenika sprovedeno je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru, a osumnjičenom je određena mera zadržavanja do 48 časova - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako je ranije objavljeno, operativnim radom policije, policijski službenik I. M. doveden je u vezu sa licem S. P, koje se tereti za teško krivično delo razbojništva, odnosno za samu pljačku zlatare.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a više informacija očekuje se u narednom periodu.

Opljačkano zlato u vrednosti od 360.000 evra

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su juče S.P. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva i policijskog službenika I.M. (38) iz tog grada zbog sumnje da mu je pomagao.

S.P. se sumnjiči da je u utorak, u jednoj zlatari u Novom Pazaru, uz pretnju replikom pištolja i upotrebom biber spreja, od radnice uzeo zlato u vrednosti od oko 360.000 evra, saopštio je MUP.