TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Automobil demoliran, srča po putu - objavljen JEZIV SNIMAK s mesta nesreće (VIDEO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na Ibarskoj magistrali u blizini mesta Baljevac na Ibru.
Na Instagram stranici "192_rs" objavljen je snimak nastao neposredno nakon nesreće, na kojem se vidi kako se hauba automobila odvalila, a srča je rasuta po putu.
Trenutno nema informacija o stanju učesnika ove saobraćajne nezgode.
Policija i Hitna pomoć su na licu mesta.
