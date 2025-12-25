Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na Ibarskoj magistrali u blizini mesta Baljevac na Ibru.

Na Instagram stranici "192_rs" objavljen je snimak nastao neposredno nakon nesreće, na kojem se vidi kako se hauba automobila odvalila, a srča je rasuta po putu.

Trenutno nema informacija o stanju učesnika ove saobraćajne nezgode.

Policija i Hitna pomoć su na licu mesta.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTRI OSOBE POVREĐENE U TEŠKOM SUDARU Drama na auto-putu Miloš Veliki, sve se odigralo u preticajnoj traci! Hitna ih prebacila u bolnicu
1000036184.jpg
HronikaTEŽAK UDES KOD SKRETANJA ZA AERODROM Motociklista udario u auto, na terenu policija i Hitna pomoć
2025-03-17 20_27_56-WhatsApp.png
HronikaAUTOMOBIL SE PREVRNUO, TINEJDŽERKA (17) TEŠKO POVREĐENA Saobraćajka na putu Tutin - Novi Pazar, hitno prebačena u bolnicu! Saobraćaj otežan
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaSERIJA LANČANIH SUDARA KOD VELIKE PLANE Stvaraju se kilometarske kolone (VIDEO)
guzva.png