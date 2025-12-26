Slušaj vest

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenoj se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114. stav 1 tačka 9 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandri S. produži pritvor jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja da je okrivljena 29. avgusta 2025. godine oko 6:15 časova na teritoriji GO Zemun, dok su njen vanbračni suprug, otac deteta S.P. i zajedničko maloletno dete spavali, izašla iz kuće i sa sobom povela novorođenče i krećući se Dunavskom ulicom došla do raskrsnice sa ulicom Pregrevica, gde je novorođenče ostavila iza kontejnera za smeće i trafo stanice, u šipražju koje je prekriveno suvim granama, u presavijenoj plastičnoj kesi, umotano u peškir, van dometa i pogleda ljudi.