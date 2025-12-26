Slušaj vest

Na Futoškom putu u Novom Sadu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređen muškarac koji je upravljao električnim trotinetom.

Povređeni muškarac je sa politraumatskim povredama, u besvesnom stanju, prevezen na odeljenje reanimacije u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, naveo je portparol te ustanove Zoran Krulj.

Identitet i godište muškarca su nepoznati zbog težine povreda.

Sumnja se da je njega udarilo putničko vozilo.

Ne propustiteHronikaVOZIO PIJAN, PA NALETEO NA ŽENU! Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Povređena prevezena u Urgentni centar! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-17 223916.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU NOVOG SADA: Delovi vozila rasuti po putu, objavljen snimak s mesta nesreće (VIDEO)
nesreća Novi Sad
HronikaSAHRANJEN TAKSISTA (53) KOJI JE POGINUO U NESREĆI KOJU JE IZAZVAO BAHATI BLOKADER U NOVOM SADU! Prijatelji ispratili Bora na večni počinak u rodnom selu
Boro Kuzmanović Novi Sad saobraćajna nesreća
HronikaPOGLEDAJTE KAKO SE PONAŠA BAHATI BLOKADER NAKON ŠTO JE IZAZVAO TEŠKU NESREĆU U NOVOM SADU! Zakucao u taksi sa putnicama, pa se hladnokrvno šetkao i telefonirao
Novi Sad saobraćajna nesreća