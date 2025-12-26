užas
JEZIVA NESREĆA U NOVOM SADU: Muškraca na električnom trotinetu udario automobil
Na Futoškom putu u Novom Sadu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređen muškarac koji je upravljao električnim trotinetom.
Povređeni muškarac je sa politraumatskim povredama, u besvesnom stanju, prevezen na odeljenje reanimacije u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, naveo je portparol te ustanove Zoran Krulj.
Identitet i godište muškarca su nepoznati zbog težine povreda.
Sumnja se da je njega udarilo putničko vozilo.
