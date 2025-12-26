Slušaj vest

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu Višeg suda u Zaječaru kojom je Aleksa Milojević (23) osuđen na 20 godina zatvora jer je 6. juna 2024.godine u porodičnoj kući u Knjaževcu ubio oca Predraga (60), babu Sarajevku (81) i dedu Miloša Milojevića (83). Ubistvo je počinio pucajući iz lovačke puške koja je bila u legalnom vlasništvu njegovog dede Miloša.

- Presudom Apelacionog suda u Nišu od 11. decembra 2025. godine, potvrđena je presuda Višeg suda u Zaječaru - potvrđeno je u Apelacionom sudu u Nišu.

Aleksa Milojević je presudom Višeg suda u Zaječaru oglašen krivim da je počinio teško ubistvo za koje se po zakonu može izreći kazna od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna robija. Na suđenju 30. januara on je priznao krivično delo i rekao da se kaje i da je njegova najveća kazna to što njegovi najmiliji nisu živi. U svojoj odbrani je naveo da je imao "prekid svesti" i da se samog ubistva ne seća. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo doživotni zatvor za Milojevića a njegova odbrana blažu kaznu od 20 godina na koliko je osuđen prvostepenom presudom Višeg suda u Zaječaru.

Trostruko ubistvo koje je potreslo Srbiju desilo se 6. juna 2024. godine u porodičnoj kući Milojevića u Knjaževcu. Nakon što je hicima iz puške usmrtio oca Predraga, babu Sarajevku i dedu Predraga, po rečima komšija Aleksa je izašao iz kuće i izgovorio samo jednu rečenicu.

- Aleksa je posle zločina izašao iz kuće i jednoj komšinici rekao: "Ja ih pobi!" Ona ga je pitala kako, a on je rekao: "Puškom". "Pa šta Aleksa, sine, to uradi?", pitala ga je ona. On je rekao: "Ne znam" i seo na ivičnjak. Onda je ona mene zaustavila i uplakana mi je rekla da je pobio porodicu - otkrila je ranije jezive detalje ubistva komšinica Irena Živadinović.

Dečko za primer

Ona je rekla da je Aleksa bio "dečko za primer" i da su se svi našli u čudu zbog toga što se desilo.

- Dečko pet puta prođe ulicom, i pet puta se javi. Uvek je ponudio pomoć kad je neka radna akcija. Videli smo se i sinoć i juče. Bio je tu, nismo primetili da je neraspoložen, ni najmanje, ništa nije rekao, zato je ovo sad baš onako jedna iznenadna situacija, ništa se nije očekivalo - rekla je ranije ona.

Komšije su ispričale da je Aleksov deda je bio nepokretan a otac teško bolestan pa su pretpostavljali da je do tragedije došlo jer više nije mogao da izdrži psihički pritisak. Nikome se nije žalio ni na kakve problem, pričale su komšije, pa niko nije ni mogao da nasluti šta će se desiti.

Komšija Marko Đorđević ispričao da sa Aleksom nije bilo ranije nikakvih problema i da je dan pre ubistva bio kod njih kući.