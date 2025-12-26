Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.40 časova na putu od Kovina ka Smederevu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, povređena su oba vozača, ali za sada nije poznat stepen njihovih povreda.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta i pružile pomoć povređenima, a oni su odmah prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu gde će se ustanoviti stepen njihovih povreda.

Sumnja se da se nezgoda dogodila kada je vozač jednog automobila obilazio vozilo auto-škole, ali sa desne strane. Vozač jednog od automobila je, kako se sumnja, izgubio kontolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, što je dovelo do čeonog sudara.

Pretpostavlja se da je nezgodi "kumovao" klizav kolovoz i neprilagođena brzina, ali će više informacija biti poznato nakon uviđaja.

Stvaraju se male gužve, dok policija naizmenično propušta saobraćaj.

Istraga je u toku, koja bi trebala da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i kako je došlo do nezgode.