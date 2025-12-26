Slušaj vest

Slaven Milutinović (38) nastradao je juče u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Petrovcu na Mlavi, saznaje Kurir.

Požar je prijavljen u četvrtak oko 15.40 časova, a kako je rečeno dežurnim službama, zapalila se krovna konstrukcija objekta. Na teren je poslato jedno vozilo sa tri vatrogasca, ali zbog nepristupačnog terena da se vatra ugasi, na teren je došlo još vatrogasaca sa jednim vozilom.

Krovna konstrukcija

- Slaven je navodno, primetio da gori kuća, pa je bez razmišljanja uleteo unutra sa jednim prijateljem kako bi ugasili vatru. Nažalost, navodno u tom trenutku se obrušilo deo plafona, pošto je gorela krovna konstrukcija- navodi dobro obavešten izvor Kurira i dodaje da je prijatelj uspeo da izađe i prođe bez povreda.

- Konstrukcija se obrušila, a Slaven je pao i ostao da leži. Za sada nije poznato da li je Slaven zadobio povrede nakon što se obrušio plafon ili se onesvestio od dima i vatre koji su ispunili objekat. Vatrogasci-spasioci su uspeli da lokalizuju požar, a onda su zatekli telo muškarca. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt mladića i po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdilo kako je nastupila smrt.

Na društvenim mrežama jedan prijatelj nastradalog opostio se od njega potresnim rečima uz njegovu fotografiju.

Tiho, bez aplauza

- Postoje ljudi koje ulica sama izabere. Ne zato što su najglasniji, nego zato što nose neku tišinu autoriteta. Slaven je bio takav. Kad sam došao u Petrovac na Mlavi, u godinama kad se gleda ko je ko i gde ko stoji, on je već bio figura. Stariji lik, onaj za kog se znalo bez pitanja. Stil koji se ne kopira, patike koje su bile više od patika. Basket koji se igrao s lakoćom, tuča u koju se ne ulazi olako. Dominacija bez potrebe da se dokazuje - stoji u prvom delu objave:

- Ali ono što ga je zaista izdvajalo nije bila snaga, nego širina. Mogao si od njega da čuješ novu muziku, da vidiš kako se drži gitara, da naučiš fazon s ulice, ali i nešto o životu - onako usput, između dima i smeha. Bio je lik od kog se učilo, čak i kad se ćutalo. Danas je Slaven otišao tragično, gušenjem od dima. Tiho, bez aplauza, kako često odlaze oni koji su nekad svetleli najjače. Ipak, ostaje istina: bio je neverovatan lik, svestran, autentičan, ulični idol jedne generacije. Ne svetac, ne legenda sa postera - već čovek od krvi, poroka, talenta i harizme. Ovo je oproštaj bez laži uz pesmu koja bi te siguran sam podsetila na momenat koji smo zajedno doživeli. Počivaj u miru, Slavene ulica pamti.