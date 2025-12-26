Slušaj vest

Nakon smrti devetogodišnjeg dečaka iz Bara koji je preminuo od sepse koja se razvila kao komplikacija ovčijih boginja, stigao je obdukcioni nalaz koji je to potvrdio, a čime je razjašnjen uzrok smrti, ali otklonjene i brojne netačne informacije koje su se prethodnih nedelja pojavljivale u crnogorskoj javnosti.

Otac dečaka Muharem Rašketić kazao je za Primorski portal da su iz Tužilaštva obavešteni da je lekar obducent i veštak dostavio mišljenje u kome se navodi uzrok smrti.

- Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskiopskog pregleda tkiva i organa, dopunskih analiza i podataka iz medicinske dokumentacije, smrt je prirodna i nastupila je usled bakterijskog trovanja krvi (sepse) kao komplikacije ovčijih boginja, navodi se u obdukcionom nalazu - kazao je Rašketić.

Njegova porodica traži pravdu sa namerom da se nikada ni jednom detetu, niti roditeljima ponovi tragedija koju su doživeli.

- Izgubili smo našeg Amara. Od te dečije bolesti, naš sin nikada ranije nije imalo zdravstvene probleme. Nakon što je dobio boginje sedam puta smo vodili dete u četiri zdravstvene ustanove. Niko od lekara nije tražio da se urade laboratorijski nalazi. Dete nije imalo terapiju za tih nekoliko dana, a bilo mu je sve lošije. Govorili su „to su boginje". Boli nas što je u 21. veku naš sin umro od sepse. Znam da mog sina ne mogu vratiti. Tražim pravdu kako se nikada nikome ovako nešto ne bi dogodilo - kazao je Rašketić.

Pokrenuta istraga

Sada nakon završene obdukcije otvara se prostor za stručnu analizu toka lečenja kao i razgovor o komplikacijama osipnih bolesti kod dece i važnosti pravovremenog prepoznavanja ozbiljnih simptoma, o svemu ovome i još više za jutarnji program Kurir televizije urednik Gradske TV iz Podgorice Milan Sekulović i pedijatar Saša Milićević.

- U situaciji smo da je prekasno govoriti o bilo kakvom spasavanju, a poslednje saznanje jeste da je Više državno tužilaštvo pokrenulo postupak o celom slučaju, ali da je i dalje u prvoj fazi, pa je vremenski okvir nedefinisan - započeo je Sekulović.

Sekulović dodaje da neće biti nekažnjenih u ovoj priči, pa je sa gledaocima naše televizije podelio priču porodice stradalog dečaka.

- Ipak ono što je očekivano je to da će tužilaštvo u ovom slučaju biti jako propitno jer čitajući kompletan obudkcioni nalaz i slušajući priču porodice koja je rekla da su za samo nekoliko dana obišli četiri zdravstvene ustanove od toga dve privatne, jednu u Ulcinju i drugu u Sutomoru, dve državne odnosno Klinički centar Crne Gore i opšte bolnice u Baru, a da pritom se niko nije setio da uradi nalaz krvi tom detetu niti da ga hospitalizuje pa eto barem i da pokušaju da ga spasu na taj način i zaista treba da bude jedna velika opomena i definitivno ne može proći u celoj ovoj priči nekažnjeno ako ima nekih krivaca u toj priči - naglašava Sekulović.

Obišli četiri zdravstvene ustanove

Kako je moguće da od ovčijih boginja, usled komplikacija, dođe do sepse sa fatalnim ishodom, za Kurir je obrazložio pedijatar Saša Milićević.

- Ovčije boginje su virusna bolest i obično prođu bez ikakvih problema ili komplikacija kod dece, dok kod odraslih može da se dogode problemi, pa čak i sa smrtnim ishodom. Kod dece se to vrlo retko dešava na ovaj način, problem u tome je što taj virus ne izlazi samo po koži, već i po unutrašnjim organima, praktično sve to što ima na koži dete ili osoba koja je obolela sve se to nalazi na organima za varenje i onda može da se desi da neka klica jednostavno prodre u krvotok i da izazove tu takozvanu sepsu tj infekciju čitavog organizma - objašnjava Milićević i dodaje:

- Osim sepse nekada kod dece koja imaju varičela može da se javi i zapaljenje uva, mozga, pluća... Međutim dečiji imunitet obično to drži pod kontrolom, zbog čega se kod nekog deteta desi da ipak taj virus nadvlada imunitet i sve te odbrambene snage i nažalost završi ovako fatalno. Sve u svemu, vrlo retko se dešavaju ovako tragične situacije - ističe Milićević.

