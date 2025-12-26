Slušaj vest

Tinejdžer (16) osumnjičen je da je pucao u navijača N.K. (30) u poznatom beogradskom restoranu i to dok je sedeo pored nekadašnjeg vođe Zabranjenih Nenada Alajbegovića Alibega. Ovaj maloletnik samo je jedan u nizu pucača koje kriminalni klanovi angažuju za surove likvidacije!

Da podsetimo, pucnjava na Novom Beogradu dogodila se 6. decembra, a policija je juče saopštila da je identifikovala napadača koji je u N.K. ispalio osam hitaca.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir



- Policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - naveo je MUP.

Sumnja se da je meta napada bio Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir



Krivična prijava podneta je i protiv I. L. (40) za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u izvršenju, a isto delo stavlja se na teret i V.P. koji je već uhapšen zbog planiranja likvidacije D.Đ. (46)

Poznavaoci prilika navode za Kurir da je u redove kriminalnih grupa kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, stupilo mnogo vojnika koji su na pragu 20ih ili su i mlađi i spremni su pretežno, da za sitne pare godinama verno služe vođama.



Rade za male pare

- Vrlo često se dešava da klan za ozbiljne likvidacije angažuje golobrade mladiće koji mahom nemaju kriminalni dosije, ili su pak u pitanju neki sitni prestupi i krivična dela kao što su krađe ili dilovanje - objašnjava za Kurir Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost i kriminologa, potom dodaje:

- Nalogodavci ih angažuju za male sume novca ili drogu, a dešavalo se da se ista ekipa angažuje za više likvidacija. Nije retko da ih plaćaju kokainom, pa čak i da ih uopšte ne plaćaju jer ubistvom otpisuju neki dug ili se penju na kriminalnoj lestvici. Na taj način dobijaju neko "priznanje i kupuju poverenje". Zbog velike želje da budu deo klana i da se dokažu u najtežim zločinima, takvi tinejdžeri vrlo često za male pare pristaju da počine najteža ubistva. Nekada se dešava i da čine zločine zbog teške materijalne situacije ili neke ucene.

Uhapšen na 100 metara od tela

Stručnjaci ističu i da među plaćenim ubicama ima dosta amatera koji tokom izvršenja egzekucije naprave niz grešaka zbog svog neiskustva ili iz straha. Sudeći po poslednjim likvidacijama nalogodavci i dalje praktikuju ovaj trend da angažuju mlade vojnike, pa tako imamo slučaj da je poslednju likvidaciju u Beogradu počinio Đorđe Z. (21) koji je nakon što je ispalio nekoliko hitaca u odbeglog "škaljarca" Filipa Ivanovića (33) uhapšen na svega stotinak metara od mesta egzekucije. Brzom i efikasnom reakcijom policije uhapšen je i njegov saučesnik, inače vršnjak.

Filip Ivanović Foto: Interpol, Nemanja Nikolić

- Klanovi pored angažovanja mladića mahom iz unutrašnjosti Srbije i Crne Gore, u poslednje vreme plaćaju i klince iz Severne Makedonije - navodi naš sagovornik i podseća da su "kavčani" letos, tačnije u avgustu angažovali Andreja Tanaskovskog (18) koji se danima pretvarao da je gost budvanskog hotela i na bazenu ranio viskorangiranog "škaljarca" Marka Ljubiša Kana.

Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

Škaljarac je preživeo i ovaj deveti atentat, jer se napadač sapleo i pao pored bazena, a potom pobegao. Nakon pokušaja ubistva za tinejdžerom koji je kod sebe imao lažnu srpsku ličnu kartu na ime Jovan Galić raspisana je međunarodna Interpol poternica.

Maneken se razneo bombom

- U septembru se dogodila eksplozija u jednom iznajmljenom stanu u centru Beograda, a dosadašnjom detaljnom istragom utvrđeno je da je maneken i bivši rukometaš Martin Sipkovski (21) digao sebe u vazduh jer nije dobro rukovao eksplozivom koji je bio namenjen meti - podseća izvor i dodaje da je Sipkovski u svojoj zemlji bio okrivljen za pokušaj ubistva.

Martin Sipkovski Foto: Društvene Mreže



Kako su nam potom još jednom objasnili analitičari, mnogi zločini koji izvrše mlađi punoletnici zbog brzine i kobnih grešaka dovode do brzog i lakog hapšenja plaćenika, što nije slučaj sa naručiocima likvidacija.