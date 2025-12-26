Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu uhapsili su L. N. (20) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo.

Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila četrdesetšestogodišnjeg Vrbašanina.

Njegovo telo pronađeno je na sportskom terenu, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je,

kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

Inače, kako je Kurir ranije pisao, Goran Lazor (46) je muškarac koji je izboden nasmrt kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Selu kod Vrbasa. Prema rečima meštana osumnjičeni su nakon zločina pobegli.

- Priča se da su nesrećnog Gorana ubili kao da je životinja, a onda su ga ostavili da iskrvari u blizini fudbalskog terena, koji se nalazi kod škole. Jedan od osumnjičenih je navodno pobegao kući dok je drugi ponađen negde skrivajući se po selu - tvrde nam meštani i dodaju:

- Za sada nije poznat razlog zašto su se muškarac i osumnjičeni posvađali, ali je strašno da neko izgubi život na ovako okrutan način.