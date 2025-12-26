Slušaj vest

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u sredu odredio zadržavanje u trtajanju od 48 sati prema osumnjičenom J.P. (58). Osumnjičeni je danas saslušan na okolnosti kirivičnog dela Prinuda iz člana 135 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Naime, osnovano se sumnja da je osumnjičeni krivično delo izvršio na taj način što je 2. novembra ove godine na platou ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srbije pretnjom teškom telesnom povredom prinudio oštećenu novinarku Insajder televizije N.M. koja je na navedenoj lokaciji izveštavala o okupljanju građana, da nešto učini.

Prilikom saslušanja osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je, shodno članu 211 stav 1 tačka 1 i tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i nedostupnost osumnjičenog pravosudnim organima, kao i osobite okonosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti neko krivično delo sa elemenstima nasilja.