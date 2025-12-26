Slušaj vest

U saobraćajanoj nesreći koja se desila jutros na Kovinskom putu kod Smedereva nakon stravičnog sudara dva automobila niko nije povređen, saznaje nezvanično Kurir!

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je jedno vozilo jutros oko 9.40 časova na magistralnom putu Kovin-Smederevo, pokušalo da pretekne drugi automobil, inače vozilo auto-škole i navodno, zbog peska i šljunka koji je bilo na kolovozu vozača je zanelo i nije uspeo da se vrati u svoju kolovoznu traku. Zbog toga je navodno, i došlo do teškog čeonog sudara dva automobila - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Vozila su se tako jako sudarila da su se nekoliko puta navodno, zarotirala na cesti, pa je jedan završio u travi, a drugi je ostao nasred puta. Delovi vozila nakon udara bili su razbacani svuda po putu.

Bez povreda

Stravičan sudar je odmah prijavljen policiji i ekipi Hitne pomoći koja je navodno, pružila prvu pomoć putnicima koji su sanitetom transportovani u najbližu zdravstvenu ustanovu. Navodno, nakon detaljne dijagnostike utvrđeno je da putnici koji su učestvovali u udesu, nisu zadobili povrede.