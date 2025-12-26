ALIBEG JEDNOM PUZEĆI IZBEGAO METKE, DRUGI PUT POTRČAO PA PAO: Na bivšeg vođu navijača tri puta pucano u krugu od 500 metara! (video)
Beogradska policija identifikovala je mladića (16) koji je, kako se sumnja, 6. decembra u poznatom restoranu na Novom Beogradu sa osam hitaca ranio N.K. dok je sedeo u društvu Nenada Alajbegovića Alibega, bivšeg vođe Partizanove navijačke grupe Zabranjeni.
Da podsetimo, pucnjava u restoranu dogodila se u večernjim satima, a kamere su snimile trenutak kada osumnjičeni prilazi stolu i puca. Očevici dramatične pucnjave ispričali su za Kurir da momak sa kapuljačom na glavi ušao u restoran. Inače, kako kaže, Alibeg i njegov prijatelj su sedeli za stolom na prvom nivou restorana, do toaleta i šanka i ulaza u kuhinju.
- Prišao je stolu za kojim su sedeli Alibeg i N. K. Dok je prilazio stolu, gledao je u telefon, a onda je zastao iza njih dvojice i stajao je nekih 45 sekundi. U jednom trenutku, N. K., koji mu je bio okrenut leđima, se okrenuo i pogledao ga je, a napadač je izvadio pištolj i počeo da puca - opisao je očevidac za Kurir.
Kako je dodao, muškarac sa kapuljačom je najpre ispalio četiri, pet hitaca u žrtvu.
- Alibeg je odmah ustao od stola i pobegao uz stepenice, a napadač je prišao ranjenom momku i ispalio još nekoliko hitaca u njega dok je ležao na podu između stolova. Izgledalo je kao da želi da ga overi - dodao je.
Napadač je posle ispaljenih hitaca pobegao. U potrazi za njim, policija je sinoć pokrenula akciju "Vihor".
- Kamere iz restorana snimile su pokušaj ubistva, ali i samog napadača. Bio je obučen sav u crno, po konstituciji bi se moglo reći da se radi o mlađem muškarcem - kaže naš sagovornik.
Reporteri Kurira snimili su te večeri i Nenada Alajbegovića kako odlazi iz restorana u nepoznatom pravcu. On se tokom kretanja ka automobilu sapleo, pao, pa požurio, seo u "fijata" i nestao.
Podsetimo, u julu mesecu ove godine, na samo 500 metara odatle, dogodio se još jedan pokušaj atentata na Alajbegovića.
- Dok je sedeo u kolima u Ulici Narodnih heroja na njega je nepoznata osoba ispalila hice. Nekim čudom, nijedan metak ga nije ranio - navodi izvor.
Kako se moglo videti te večeri, Alibeg je prisustvovao uviđaju, a dok su forenzičari tražili čaure, smeškao se i razgovarao sa inspektorima.
Interesatno je da je ispred iste zgrade na Alajbegovića pucano i 2020. godine, a da se tada na društvenim mrežama pojavio i snimak sačekuše koji su zabeležile nadzorne kamere.
Na snimku se vidi muškarac sa zaštitnom maskom preko usta, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama.Taman što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, a on pada na zemlju pokušavajući da se zaštiti od metaka. Napokon, vrata zgrade se otvaraju, Alibeg uspeva da puzeći uđe unutra i sačuva život. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Bivši vođa navijača Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, kog su prema navodima tužilaštva pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara planirali da ubiju 2020. svedočio je pred Specijalnim sudom u Beogradu u oktobru ove godine i stao u odbranu optuženih tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima govore o planiranju njegovog ubistva, a potom ušao u polemiku sa majkom pokojnog druga Aleksandra Halabrina, Marom Halabrin koju je u sudnici optužio da ne govori istinu.
Alajbegović je pozvan kao svedok kako bi rekao sve što zna o ubistvo Aleksandra Halabrina, kog su prema navodima optužnice pripadnici istog klana, kojima se već sudi, namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i njegovo telo zakopali u blizini Sopota.
Kako se sumnja, pripadnici iste grupe, planirali su u to vreme da ubiju i Alajbegovića.
U sudnici je puštena i glasovna poruka iz februara 2020, koju je prama tvrdnjama tužilaštva Raičević poslao pripadnicima klana, a u kojoj im prenosi da "Alajbegović ima temperaturu", da bi trebalo da izađe sutra.
- Ne prepoznajem glas - rekao je Alajabegović.
Na pitanje sudije da kaže kada je trebalo da izađe iz bolnice i da li je imao obezbeđenje, kako se pominje u porukama, on je rekao da oni koji su pokušali da ga ubiju "ne doživljava ozbiljno".