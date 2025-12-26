Bivši vođa navijača Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, kog su prema navodima tužilaštva pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara planirali da ubiju 2020. svedočio je pred Specijalnim sudom u Beogradu u oktobru ove godine i stao u odbranu optuženih tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima govore o planiranju njegovog ubistva, a potom ušao u polemiku sa majkom pokojnog druga Aleksandra Halabrina, Marom Halabrin koju je u sudnici optužio da ne govori istinu.

Alajbegović je pozvan kao svedok kako bi rekao sve što zna o ubistvo Aleksandra Halabrina, kog su prema navodima optužnice pripadnici istog klana, kojima se već sudi, namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

Kako se sumnja, pripadnici iste grupe, planirali su u to vreme da ubiju i Alajbegovića.

U sudnici je puštena i glasovna poruka iz februara 2020, koju je prama tvrdnjama tužilaštva Raičević poslao pripadnicima klana, a u kojoj im prenosi da "Alajbegović ima temperaturu", da bi trebalo da izađe sutra.

- Ne prepoznajem glas - rekao je Alajabegović.

Na pitanje sudije da kaže kada je trebalo da izađe iz bolnice i da li je imao obezbeđenje, kako se pominje u porukama, on je rekao da oni koji su pokušali da ga ubiju "ne doživljava ozbiljno".