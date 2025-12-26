Slušaj vest

Apelacioni sud u Kragujevcu nedavno je ukinuo osuđujuću presudu Višeg suda u Užicu za Čačanina M.B. (32) dok su preostala dvojica optužbi oslobođeni ranije u toku postupka. Podsećamo, oni su uhapšeni u policijskoj akciji koja se dogodila u noći između 12. i 13. jula prošle godine na području zapadne Srbije, kod Zaovina. Prema tadašnjem saopštenju Policijske uprave Užice pripadnici MUP-a u ovom gradu su sa kolegama iz Regionalnog centra granične policije prema Bosni i Hercegovini uhapsili Čačane M.V. (23), I.Z. (44) i M.B. (32) pod sumnjom da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Kako je navedeno u saopštenju osumnjičeni su u dva automobila prevozili iregularne migrante na lokalnom putu u Zaovinama kod Bajine Bašte, dok je M.V vozio "opel" ispred njih kako bi ih obavestio ukoliko vidi policijsku patrolu. Tada su privedeni i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Osumnjičeni M.B. je više od pet meseci proveo u pritvoru.

Kako saznajemo iz istrage trebalo je da prevezu pet sirijskih državljana na područje Bosne uz dogovorenu nadoknadu od 500 evra po migrantu.

- Nakon sprovedenog postupka pred Višim sudom u Užicu okrivljeni M.B. dobio je zatvorsku kaznu od tri godine i šest meseci zatvora. Na tu presudu sam izjavio žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu, koja je prihvaćena. Nakon pretresa i ocene svih dokaza utvrđeno je da okrivljeni nema osnova za krivicu po delu koje mu se stavlja na teret - izjavio je čačanski advokat Ivan Čvrkić, branilac okrivljenog.

Apelacioni sud u Kragujevcu oslobađajuću presudu za okrivljenog Čačanina doneo je usled bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

- Drago mi je da su u Apelacionom sudu prestali da koketiraju sa bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, sud je prihvatio žalbene navode da se policijski službenici nisu mogli ispitati na određene okolnosti. Oni se mogu saslušati na okolnosti šta su videli ali ne i na okolnosti beleške o građaninu. Ono što je bilo upitno za ovaj predmet je to što je bez ikakve provere prihvaćeno da se radi o pet lica Arapske Republike Sirije, gde na zakonom predviđen način nije utvrđen njihov identitet. Čak je policijski službenik sačinio službenu belešku za lice za koje se kasnije ispostavilo da ne postoji pod tim generalijama. Sud apsolutno nije utvrdio ko su ta lica - priča čačanski advokat Čvrkić dodajući da ovo nije bio jedini primer povrede krivičnog postupka koji je vođen.

U obrazloženju oslobađajuće presude još se navodi podatak da su policajci u Bajinoj Bašti u komunikaciji sa migrantima, odnosno njihovom ispitivanju, koristili gugl prevodilac. Saznanja s tog ispitivanja bila su osnov optužnog akta, a kasnije i prvostepene osuđujuće presude u Užicu. Okrivljeni Čačanin M.B. je sve vreme postupka tvrdio da migrante nije vozio, a da je u Zaovine krenuo kako bi se video sa intimnom prijateljicom, koju je upoznao preko oglasa.

Budući da se okrivljeni M.B. nalazio u pritvoru počev od 13.jula do 02. decembra prošle godine branilac najavljuje tužbu za naknadu štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode.