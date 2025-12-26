Slušaj vest

Vozač koji je, kako se sumnja, jutros izazvao saobraćajnu nesreću na magistralnom putu Kovin-Smederevu bio je pod dejstvom alkohola, saznaje Kurir! 

Prema poslednjim informacijama, sumnja se da je vozač preticao vozilo auto-škole i to sa desne strane. 

Pijani vozač

- Dosadašnja istraga utvrdila je da je vozač na putu od Smedereva ka Kovinskom mostu pokušao da obiđe automobil aut-škole sa desne strane preko travnate površine i da je u tom trenutku izgubio kontrolu nad vozilo. Udario je u vozilo koje se uredno kretalo svojom kolovoznom trakom - navodi naš izvor i dodaje:

- Nakon udesa utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom alkohola i izmereno mu je da je imao 0,97 promila alkohola u krvi. Takođe, lekari Hitne pomoći koji su odmah nakon udesa došli na mesto nesreće konstatovali su da su oba vozača prilikom udara zadobili telesne povrede. 

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i nju vodi nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu koje je naložilo i vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u sudaru. 

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE FOTOGRAFIJE STRAVIČNOG UDESA KOD SMEDEREVA! Preticao vozilo auto-škole, pa se direktno zakucao u druga kola! Srča i delovi olupine na sve strane!
saobraćajna nesreća
HronikaOBILAZIO VOZILO AUTO-ŠKOLE, PA DOŠLO DO ČEONOG SUDARA: Povređeni vozači u nesreći kod Smedereva
hitna pomoć
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD SMEDEREVA: Strahuje se da ima mrtvih
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg