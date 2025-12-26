Slušaj vest

U Ulici Gospodara Vučića oko 15.30 sati došlo je do lančanog sudara u kojem je prema nezvaničnim saznanjima povređeno više osoba.

Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je 5 vozila.

Prema prvim informacijama, više osoba je povređeno, a stepen povreda nije poznat.

Na licu mesta se nalazi policija, uviđaj je u toku.

U Ulici Gospodara Vučića trenutno je obustavljen saobraćaj.

