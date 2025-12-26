Slušaj vest

Ostatak tela ubijenog i raskomadanog Lukića, uprkos opsežnoj potrazi koja je trajala danima, nikada nije pronađen. Kako je izgledala potraga pogledajte OVDE.

Nogu, za koju je odmah bilo jasno da pripada muškoj osobi, podsetimo, pronašli su mladić i devojka koji su bili na motoru. Naime, oni su videli nešto sumnjivo u Kolubari pa su o tome obavestili policiju koja je detaljnom pretragom utvrdila da se radi o ljudskoj nozi.

1/6 Vidi galeriju Pretraga terena gde je pronađena noga NN lica Foto: Boba Nikolić

- Momak je prijavio da je u reci video crni džak, a kada je policija došla ispostavilo se da je reč o ljudskoj nozi. Na Kolubari je otpočela opsežna potraga, a sutradan je isplivala i druga noga. DNK analizom ispostavilo se da je reč o biznismenu Lukiću čiji je nestanak nekoliko dana ranije prijavio sin - naveo je izvor.

Foto: Boba Nikolić/Društvene mreže

Nekoliko dana kasnije, lisice na ruke stavljene su Slobodanu M., kik-bokseru iz Lazarevca. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni i žrtva su imali blizak odnos i poslovno su sarađivali od 2020. godine.

– Viđali smo ih često zajedno, bili su nerazdvojni. Svakog drugog dana pili su kafu u obližnjem kafiću, za koji se priča da je u vlasništvu S.M. – kaže izvor upoznat sa slučajem.

optuženi Foto: Društvene Mreže

S.M. je poznat kao kik bokser, koji je imao zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Godine 2018. ostvario je veliku pobedu na turniru u Italiji. Nakon toga povukao se iz profesionalnog sporta i posvetio se trenerskom radu u lokalnom klubu, gde je obučavao mlađe borce.

– Bio je fin, kulturan momak. Nikad problematičan. Ali kad je ušao u posao sa Z.L. kao da se potpuno promenio. Postao je povučen, nervozniji. O njemu pre toga nije mogla ružna reč da se čuje – kaže naš sagovornik.

Osumnjičeni je navodno, posle pronalska delova tela, nekoliko puta pozivan u policiju i ispitivan u svojstvu građanina.

– I dalje ne možemo da verujemo da je S.M. sposoban za tako nešto.Svi se pitamo šta je to u njemju probudilo zver kada je on mogap krvnički da ubije čoveka sa kojim je sarađivao. Ovo je tragedija, za porodicu Z.L., ali i za sve nas koji ih poznajemo – rekla je ranije za Kurir jedna meštanka Lazarevca.