Slušaj vest

Rat navijača koji se decenijama vodi na tribinama odavno se preselio na ulice, a tome svedoče i poslednji događaju čiji glavni akteri su upravo navijači!

Vođe navijačkih grupa, ali i njihovi slebednici često su na udaru, kako suparničkih grupa, tako i policije, jer su neretko navijanje i "ljubav ka određenom klubu" paravan za vršenje različitih krivičnih dela.

Vođa klana

Pojedini navijači su, kako smo već pomenuli, na meti istražitelja odavno,pa je ovih dana u velikoj akciji službenika UKP-SBPOK u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Begradu kao organizator kriminalne grupe, koja se sumnjiči da je imala velike laboratorije za uzgoj marihuane , uhapšen ekstremni navijač FK Rad, Aleksandar P. (40) koji ima krcat dosije.

Uhapšeni Aleksnadar P. Foto: MUP Srbije

- Navijač je osumnjičen da je kao vođa grupe na teritoriji Beograda zajedno sa saradnikom Dejanom S. koji je na osnovu Evrospkog naloga za hapšenje lišen slobode u Španiji i to prilikom ulaska na aerodrom u Madridu, formirao kriminalnu mrežu koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom marihuane u veštačkim uslovima i prodajom na teritoriji Austrije i Srbije - navodi naš izvor i dodaje:

- Prema njihovoj organizaciji, niže rangirani članove ove kriminalne grupe odlazili su u Austriju gde su, kako se sumnja, M. Đ. i B. S. obavljali logističke poslove, obuku i iznajmljivanje kuća i stanova u kojima su formirali laboratorije za uzgoj marihuane, koju su posle pakovali i prodavali na teritoriji Srbije, Severne Makedonije i Austrije. Inače, u ovoj velikoj međunarodnoj akciji uhapšene su još četri osobe na teritoriji Austrije.

Hapšenje kriminalne grupe zbog sverca droge Akcija Senbrun Izvor: Mup Srbije

Aleksandar P. između ostalog u policijskoj evidenciji zaveden je kao ekstremni navijač FK Rad, a hapšen je i 2011. nakon što je uz pretnju pištoljem iz jedne zlatare u Paraćinu oteo 2,5 kilograma nakita čija je vrednost u to vreme procenjena na oko tri miliona dinara. Kako je utvrđeno tokom suđenja, Aleksandar P. i njegov saučesnik, do zlatare su se dovezli "audijem 80" koji su ukrali u Beogradu. Tokom bekstva su ostavili automobil, a policija ih je uhapsila istog dana, podseća izvor.

Sud ga je zbog ovog razbojništava osudio na šest i po godina zatvora, ali je u martu 2016. pobegao iz zatvora Zabela. Kako su mediji tada pisali, on je u izašao na slobodan vikend na koji je u to vreme imao pravo, i nije se vratio u požarevački zatvor. Za njim je tada raspisana poternica i nekoliko meseci kasnije je uhapšen.

Filmska sačekuša

Samo nekoliko dana ranije, tačnije 19. decembra u večernjim časovima tri napadača pokušali su u filmskoj sačekuši da likvidiraju Jetvu Jevtića, vođu navijača FK Zemun, Taurunum bojsa, ali je on uspeo da je preživi bez primljenog metka.

Jevta Jevtić preživeo filmsku sačekušu u Zemunu Foto: Kurir

- Napadači su pratili neko vreme Jevtića, a kada je bio u blindiranom vozilu "audi A8" koji inače, nije u njegovom vlasništvu primetio je da iz jednog vozila izlaze trojica napadač a i pucaju u njegovom pravcu. Jevtić je dodao gas i udario jednog od napadača. Tom prilikom zakucao se vozilom u druga kola koja su bila parkirana - navodi naš izvor.

Vođa navijača FK Zemun je izašao iz "audija", kako se može videti i na video snimku koji je Kurir prvi objavio, i nogama počeo da šutira svog napadača. Kada mu je zadao nekoliko udaraca dok je ležao na zemlji, Jevtić je pobegao u nepoznatom pravcu.

Pokušaj ubistva Jevte Jevtića Izvor: Kurir

- Dvojica napadača koja su pobegla kada se Jevtić zaleteo kolima vratili su se kako bi ga dokrajčili verujući da nije izašao iz "audija". Prišli su kolima, ali su ubrzo shvatili da im je meta pobegla. Panično su, kako se i vidi na snimku nadzorne kamere, seli u "mercedes" kojim su se dovezli do zemunske ulice - navodi sagovornik i dodaje da su prolaznici uspeli da pomognu trećem napadaču da ustane.

Dok istražitelji i dalje ragaju za napadačima, utvrđeno je da je osuđeni narko-diler Jevto Jevtić već dve godine na poternici policije. Kako je Kurir pisao, Jevtić je u februaru 2020. pravosnažno osuđen na četiri godine i osam meseci zatvora zbog tgovine drogom i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je sklopio s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal. Međutim, do današnjeg dana on nije otišao na izdržavanje kazne.

Konstantno na nišanu

Prema rečima kriminologa, mnogobrojni simpatizeri klubova već godinama glavom plaćaju umešanosti u poslove koji često nemaju nikakve veze sa navijanjem i branjenjem boja voljenog kluba. Na meti napadača takođe, je pre manje od mesec dana tačnije, 6. decembra našao i N. K. (30) koji je u restoranu na Novom Beogradu teško ranjen dok je za stolom sedeo sa bivšim vođom partizanove frakcije Zabranjeni, Nenadom Alajbegovićem zvanim Alibeg.

1/11 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon pucnjave na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Maskirani napadač ušao je u restoran, prišao stolu gde su sedeli N. K. i Alibeg i ispalio nekoliko hitaca u oštećenog koji je od zadobijenih rana pao kao pokošen. Alibeg koji je, i sam više od 11 puta bio na meti napadača, pobegao je iz lokala, isto kao i napadač za koga se dosadašnjom istragom utvrdilo da je maloletnik (16) - podseća sagovornik.