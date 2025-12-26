Slušaj vest

U Grockoj je danas oko 16.30 časova došlo do teške saobraćajne nesreće, kada je vozač putničkog vozila, star oko 60 godina, iz zasad neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo sa kolovoza.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, ne isključuje se mogućnost da je vozaču pozlilo tokom vožnje. Građani koji su se zatekli na licu mesta pritrčali su u pomoć, ali, kako se navodi, muškarac tada već nije davao znake života.

Prilkom sletanja s puta, on nije imao kontakt sa drugim vozilom.

Na teren su odmah izašle ekipe hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a tačne okolnosti ove nesreće biće poznate nakon istrage.

Kurir.rs/Telegraf

