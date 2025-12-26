Slušaj vest

Krvavi obračuni devedesetih godina odneli su mnogo života. Na vrelom beogradskom asfaltu, nizale su se brutalne likvidacije, sačekuše kao i otmice koje su duboko uzdrmale podzemlje.

Mnogi smatraju da je zapravo sve počelo dvostrukim zločinom u kojem su brutalno ubijeni Crnogorci, Igor Ćosović (27) i Zoran Jovanović (33), na današnji dan pre 29 godina. Tog 26. decembra 1996. izrešetani su sa više hitaca ispred beogradskog restorana "Franš".

Kobnog dana njih dvojica su bila u restoranu, a po izlasku sačekao ih maskirani ubica koji im je prišao i hladnokrvno ih likvidirao. Kako su mediji ranije preneli, ubica je bio profesionalac i usmrtio ih je hicima u glavu, nakon čega je pobegao.

Igor Ćosović poznatiji kao "Ćoske" važio je za žestokog momka burnih devedesetih. On je bio iz Podgorice i družio se sa opasnim momcima tog vremena, kako iz Crne Gore, tako i iz Srbije. Sumnjalo se da je bio povezan sa mnogim "mutnim" poslovima.

Jovanović i Ćosović imali su ozbiljan policijski dosije, a teretili su se za neuspeli atentat na Božidara Pejovića, nekadašnjeg policajca, a tada vlasnika turističkog kompleksa na obali Skadarskog jezera. Prema optužnici, pokušaj ubistva usledio je kao Jovanovićeva osveta Pejoviću, koji je dok je još bio policajac ubio njegovog brata.

Ćosović i Jovanović su ubrzo nakon toga uhapšeni. Ipak, sudija je njih dvojicu u prvostepenoj presudi oslobodio svih optužbi. Oni su imali alibi da su se na dan pokušaja ubistva nalazili u Beogradu.

O motivima brutalnog ubistva i dan danas se spekuliše. Prema jednoj od verzija, Ćosović se sukobio sa članovima tadašnjeg crnogorskog klana, dok druga verzija govori kako je jedan od motiva bio pokušaj ubistva Pejovića, ali to nikada nije dokazano.

Ovo dvorstruko ubistvo nikada nije rasvijetljeno, a ubica nije pronađen.

Samo 25 dana kasnije, likvidiran je i Jugoslav Jugo Vučinić, gde je mu je u sačekuši, u holu beogradske Glavne železničke stanice, prišao ubica i ispalio metak u glavu.

Jugoslav Vučinić Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Klan "Amerika"

Klan "Amerika" je međunarodna kriminalna grupa, čiji su članovi sa područja Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske. Ime su dobili, jer je većina članova deo života provela u SAD. Za njih se vezuje distribucija droge, ali i ubistva.

Ovaj klan je nastao početkom devedesetih godina prošlog veka. Prema operativnim policijskim saznanjima, sumnja se da je Vojislav Raičević, poznatiji kao Voja Amerikanac, bio organizator, a u nekim slučajevima i neposredni izvršilac mnogih ubistava u Beogradu.

Voja Amerikanac Foto: Privatna Arhiva

Likvidacije Ćosovića i Jovanovića, kao i ubistvo Juga Vučinića vezuju se upravo za njega.