U potresnom svedočenju, otac stradalog petnaestogodišnjaka govorio je o trenutku kada je saznao da mu je sin teško povređen, ali i o povredama koje su usledile nakon nesreće.

Policijski službenik Dragan Jovović, otac Luke Jovovića govorio je za emisiju Nedokazani na HYPE tv-u.

- Radio sam u policijskoj stanici u Odžacima. Taj dan je rekao da ide da se provoza samo jedan krug. Zvonio mi je telefon. Jako je nemoguće. Moj sin. Prelom vratnog dela, serijalni prelom rebara - rekao je Jovović.

Govoreći o uzroku nesreće, on direktno optužuje vozačicu za nemar i nepružanje pomoći:

- Moj sin je 30. aprila 2022. godine stradao u saobraćajnoj nezgodi zbog jedne dotične dame koja je svojom bahatošću i nizom propusta usmrtila naše dete ispred svoje kuće. Kao medicinska sestra nije mu ni pomogla te noći. Udarila ga je kolima i gledala kako umire! Snimala se i pevala dok je moj sin leteo u vazduh - rekao je Jovović.

On detaljno opisuje kako je, prema njegovim navodima i veštačenjima, došlo do sudara:

- Izašao je iz sporedne ulice. Žena je bila na mobilnom telefonu, snimala se. Udarila ga je prednjim desnim delom vozila u njegov prednji točak. Motor se zarotirao, udario u bočna vrata. Luka je preleteo preko vozila, pao direktno na glavu - rekao je Jovović.

"Luka je nakon udarca bio živ"

Ističe da dokazi pokazuju da je njegov sin pokušao da izbegne nesreću:

- Ima trag kočenja da je on kočio. Njenih tragova nema.

Posebno naglašava da je Luka posle pada bio živ i svestan.

- Luka je imao šansu da preživi. On je bio svestan, gledao je, davao je znake. Znači, bio je svestan.Jednostavno, Gospod je uzeo našeg Luku. Nije kraj kad je kraj. Mi i ovo veće umemo da čekamo. A čekaćemo. Naš Luka je bio dečak od 15 godina. Posle 37 godina u porodici Jovović rodio se dečak kome smo dali ime Luka po našoj slavi, Sveti Luka. Bio je centar našeg sveta- rekao je Dragan.

Ističe da je njegov sin od najranijeg detinjstva pokazivao izuzetne sposobnosti:

- Od samog početka bio je poseban po motoričkim sposobnostima i inteligenciji. Rano je počeo da se bavi sportom, bio je ispred svoje generacije. Ako je ikada Gospod stvorio idealno dete, to je bio naš Luka. I iako sam tužan zbog njegovog odlaska, ponosan sam što sam bio njegov otac.

