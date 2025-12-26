Hronika
OVO JE DIREKTOR ŠKOLE IZ VRČINA KOJI JE UMRO ZA VOLANOM: Doživeo srčani udar, auto sleteo s puta - krenuo na proslavu, pa preminuo
Danas je u Vrčinu preminuo direktor Osnovne škole "Sveti Sava" iz te opštine Dobrica Sinđelić.
Kako se nezvanično saznaje, on je bio za volanom svog automobila kada je doživeo srčani udar, pa je vozilo sletelo s puta. Prolaznici su odmah prišli da pomognu nesrećnom čoveku, ali mu nije bilo spasa.
Foto: Privatna Arhiva
Dobrica Sinđelić je bio ugledni član zajednice, pa je ceo Vrčin potresen strašnim događajem.
Naime, on je krenuo u Smederevo na novogodišnju proslavu sa kolegama, ali nažalost tamo nije stigao, a proslava je otkazana.
Tragedija se dogodila danas oko 16.30 u Ulici 17.oktobra u Vrčinu.
