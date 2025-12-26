Slušaj vest

Danas je u Vrčinu preminuo direktor Osnovne škole "Sveti Sava" iz te opštine Dobrica Sinđelić.

Kako se nezvanično saznaje, on je bio za volanom svog automobila kada je doživeo srčani udar, pa je vozilo sletelo s puta. Prolaznici su odmah prišli da pomognu nesrećnom čoveku, ali mu nije bilo spasa.

Foto: Privatna Arhiva

Dobrica Sinđelić je bio ugledni član zajednice, pa je ceo Vrčin potresen strašnim događajem.

Naime, on je krenuo u Smederevo na novogodišnju proslavu sa kolegama, ali nažalost tamo nije stigao, a proslava je otkazana.

Tragedija se dogodila danas oko 16.30 u Ulici 17.oktobra u Vrčinu.

