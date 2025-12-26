Slušaj vest

Suđenje za brutalno prebijanje Dejane Ć. (24)koje se dogodilo na njenom radnom mestu u kafiću u Beranama nastavljeno je danas saslušanjem njene sestre. Kako se saznaje, sestra nesrećne devojke ispričala je svoja saznanja a koja se odnose na njenu sestru i ponašanje okrivljenog Vasa R. (43).

Na današnjem ročištu, o prebijanju Srpkinje u Beranama, svedočila je rođena sestra Dejane Ć., koja je pred sudom iznela svoja neposredna saznanja o svemu što je prethodilo napadu, ali i o torturi, koju tvrde da preživljavaju.

Dejana je ispričala dešavanje sa suđenja.

- Anđela je objasnila sudiji šta se dogodilo nakon što ju je gazda lokala u kom sam radila i u kom sam pretučena pozvao. Ispričala je i šta je videla na snimku sa nadzornih kamera, ali on još uvek nije prikazan pred sudom. Tokom suđenja, Anđela im je ispričala za torturu koju smo prošli na Urgentnom centru u Beranama i u jednoj privatnoj bolnici, iz razloga što smo strani državljani. Morala je da ih moli da mi se obave svi pregledi koje je uredno platila, kao i da mi se konstatuju povrede, ali veliki deo toga nije odrađen - tvrdi Dejana.

Ona je ispričala i da je zbog tvrdnji, koje je njena sestra Anđela iznela, sud naložio da na sledeće ročište budu pozvani i svi lekari koji su konstatovali njene povrede.

- Zbog svega što je Anđela ispričala sud je doneo odluku da se ispitaju svi lekari koji su me pregledali. Tako da će se na sledećem suđenju pojaviti i oni i sudski veštak koji je lepo izveštačio sve moje povrede - objašnjava žrtva ovog napada.

1/6 Vidi galeriju Srpkinja napadnuta u kafiću u Beranama Foto: Privatna arhiva

"Smejao se kada mi je pozlilo"

Dok je Anđela prepričavala video snimak na kojem se vidi brutalno nasilje nad njenom sestrom, ali i detalje iz bolnice u kojima je opisivala stanje i bolove koje je trpela Dejani je, kako tvrdi, pozlilo.

- Meni se vidno slošilo. Tužilac, sudija, moj advokat, čak i njegov branilac su rekli da mi se ukaže pomoć. Za to vreme Vaso me je gledao i glasno se smejao na šta je tužilac, takođe, reagovao - tvrdi Dejana.

Udario joj glavom u sto, pa je šutirao

Podsetimo, Na snimku koji je snimljen nadzornim kamerama lokala u kojem je brutalno pretučena Srpkinja Dejana Ć. vidi se da je nesrećna devojka sedela za stolom kada, je u objekat ušao, kako se sumnja, osumnjičeni Vaso R. koji joj je ubrzanim korakom prišao. Sve vreme joj je nešto govorio, a sledeće sekunde ju je udario otvorenom šakom je udario u glavu.

Zatim je muškarac uhvatio nesrećnu devojku za glavu, počupao je, a onda njenom glavom udario o sto. Tada je nesrećna žena pala na pod.

Na snimku se vidi da je devojka, prilikom pada, podigla ruke kako bi zaštitila glavu.

Dok je ležala na podu, muškarac ju je brutalno šutirao nogama u predelu glave i stomaka, a onda je, kako se vidi na snimku, počeo da je gazi po glavi.

Da situacija bude još dramatičnija, prilikom dolaska napadača u ovom ugostiteljskom objektu, za odvojenim stolom, sedeo je muškarac srednjih godina. On nije reagovao na brutalno nasilje i iživljavanje osumnjičenog nad nesrećnom devojkom.

Foto: Privatna arhiva

Svedok pred sudom izneo sramnu odbranu za nepružanje pomoći

D. R., muškarac koji je nonšalantno izašao iz kafića dok je osumnjičeni brutalno fizički zlostavljao nesrećnu devojku, pred sudom je rekao da nije želeo da ima problem te da se iz tog razloga udaljio i nije zvao policiju.

- Što se tiče prebijanja, D. R. je na sudu rekao da se seća da je Vaso ušao u kafić, prišao mi i udario me u glavu, nakon čega me je počupao i da sam ja tada pala. On je rekao i da je on izašao iz kafića kada sam ja pala na pod. Kada su ga upitali zbog čega nije prijavio nasilje policiji ili pozvao Hitnu pomoć, on je odgovorio: "Nisam obavestio policiju jer ne želim da imam problem ni sa kim" - rekla je Dejana Ć. ranije, a sve detalje sa prethodnog suđenja možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Dejana tvrdi da doživljava pretnje

Nakon medijskih izveštaja o ovom slučaju, policija je uhapsila osumnjičenog za ovaj napad, a prema Dejaninim tvrdnjama, njene muke tada nisu prestale.

- Početkom ovog meseca mene i moju sestru počeo je da prati jedan čovek. Prvo nisam obratila pažnju i davala značaj tome, dok nisam počela da ga primećujem stalno u svojoj blizini. Odjednom, tri ili četiri dana pre zakazanog ročišta, on je stajao ispred mog stana gde me je čekao. Jako sam se uplašila - tvrdila je u ranijem razgovoru Srpkinja Dejana Ć.

Dejana je naglasila da se izuzetno brine za svoju i za bezbednost svoje porodice. , a sve o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

- Mislim da mi je ugrožena bezbednost. On je meni tada, vrlo ozbiljno, pretećim tonom rekao: "Kada odeš kod sudije, moraš da odustaneš od postupka, inače se pazi, znam gde si". Pretio mi je da bih povukla tužbu protiv Vasa - tvrdi Dejana.

Foto: Privatna arhiva

"Sudu sam prijavila pretnje"

Dejana nam je otkrila da u prvi mah ove pretnje nije prijavila policiji u Beranama jer, kako kaže, nema poverenja u njihov rad.

- I kada sam prijavila Vasa, sa svim dokazima, ništa uradili nisu dok vi niste objavili snimak na kom se vidi da sam žrtva nasilja. Ja sam tada otišla u stanicu krvava i sa podlivima, a njega niko nije hapsio, već je dolazio na moju kućnu adresu da mi preti. Ipak, rekla sam na sudu za pretnje i po savetu sudije prijavila sam i ove pretnje policiji, a tužbu nisam povukla. Nadam se da će ga procesuirati - kaže Dejana.

"Dva dana nakon napada, on je došao do stana gde ja živim"

Dejana Ć. (22), koja je žrtva ovog brutalnog nasilja, ranije je otkrila da joj je osumnjičeni bio na kućnom pragu samo dva dana nakon što ju je pretukao.

- Po izlasku iz bolnice, zajedno sa poslodavcem sam bila u policiji gde sam prijavila slučaj. Tada sam inspektoru dala izveštaje od lekara. On mi ih nikada nije vratio, već je rekao da moraju da stoje u predmetu. Naravno, nisu ga uhapsili. Rekli su mi da se on ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi ovde viđali. Dva dana od napada, on je došao do stana gde ja živim. Jako sam se uplašila, odmah sam pozvala policiju i prijavila, ali oni ponovo nisu došli. Berane je malo mesto, sve se zna, on se slobodno svaki dan šetao gradom, a onda je napravio novi problem. U jednoj kafani je pevačici razbio flašu o glavu - rekao je ranije izvor.