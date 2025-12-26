Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, na državnom putu Beograd - Čačak, presretačem su zaustavili pedesetčetvorogodišnjeg R.M. koji je vozilom „pežo 206" za samo dva minuta u više navrata izvršio preticanje ukupno šest vozila preko uzdužne neisprekidane linije čineći prekršaj nasilničke vožnje, a zatim se kretao brzinom od 107 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 60 kilometara na čas.

Daljom kontrolom, prilikom alkotestiranja utvrđeno je da on upravljao vozilom pod dejstvom alkohola gde je očitana vrednost od 1,92 promila alkohola u organizmu, odnosno da je vozio u stanju veoma teške alkoholisanosti.

Takođe, vozač nije imao na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.

Daljom kontrolom, utvrđeno da mu je oduzeta vozačka dozvola zbog kaznenih poena.

Vozač je isključen iz saobraćaja, biće zadržan u službenim prostorijama i biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.