Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji vatrogasaca, spaseni su ljudski životi.

Nešto posle ponoći Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je dojavu da gori građevinski objekat. U gašenju požara je bilo angažovano 13 vatrogasaca spasilaca sa četiri vatrogasna vozila.

Požar u Kragujevcu

Na licu mesta je ustanovljeno je da gori krovna konstrukcija i da su se dve osobe nagutale ugljen monoksidom. Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade požar je lokalizovan, a povređene je zbrinula i prevezla u bolnicu ekipa Hitne pomoći.

Načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, pukovnik policije Zoran Kočović, koji je bio na mestu požara, pohvalio je zajedničku i brzu reakciju pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu.