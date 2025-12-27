DRAMATIČNE SCENE U KRAGUJEVCU, POŽAR ZAHVATIO KUĆU: Tragedija sprečena brzom reakcijom vatrogasaca (FOTO)
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji vatrogasaca, spaseni su ljudski životi.
Nešto posle ponoći Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je dojavu da gori građevinski objekat. U gašenju požara je bilo angažovano 13 vatrogasaca spasilaca sa četiri vatrogasna vozila.
Na licu mesta je ustanovljeno je da gori krovna konstrukcija i da su se dve osobe nagutale ugljen monoksidom. Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade požar je lokalizovan, a povređene je zbrinula i prevezla u bolnicu ekipa Hitne pomoći.
Načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, pukovnik policije Zoran Kočović, koji je bio na mestu požara, pohvalio je zajedničku i brzu reakciju pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu.
- Kragujevacki vatrogasci pokazuju da ljudski život nema cenu i da su uvek tu u cilju bezbednosti naših sugrađana, poručio je Kočović.