Iz Uprave policije zvanično su potvrdili da je pronađeno telo muškarca u Šekularskoj reci u Crnoj Gori, ali detalje o identitetu i uzroku smrti nisu saopštili, navodeći da su i dalje nepoznati, prenosi Dan.



Prema nezvaničnim informacijama, telo su pronašli građani, o čemu su odmah obavestili policiju.

Navodno je jedan meštanin prolazio vozilom i ugledao umotano telo u reci, o čemu je obavestio policiju Crne Gore, koja je odmah izašla na lice mesta zajedno sa pripadnicima beranske Službe zaštite i spasavanja.

Ne isključuje se mogućnost da je u pitanju strani državljanin, a navodno je vidljiva i povreda na glavi.

Prema informaciji od sagovornika iz policije, u poslednje vreme u tom gradu nije prijavljen nestanak neke osobe.

Istragu vodi Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, odakle su naredili da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.



- Službenicima Odeljenja bezbednosti Berane danas je prijavljeno od strane građana da je u mestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice sa Kosovom, u koritu Šekularske reke, uočeno beživotno telo nepoznatog muškog lica. Službenici Odeljenja bezbednosti Berane, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta tela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj. U toku je vršenje uviđaja na licu mesta, a telo će biti upućeno na obdukciju - saopštili su iz Uprave policije, dodajući da će javnost biti naknadno upoznata sa ishodom istražnih radnji.