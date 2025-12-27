Slušaj vest

Goran Lazor (46) koji je ubijen u Savinom selu kod Vrbasa, navodno se sa osumnjičenima L.N. (20) i L.M.(18), koje je dobro poznavao, posvađao jer su oni u prethodnom periodu maltretirali njegovog sina!



Da podsetimo, Lazor je ubijen u četvrtak popodne, a meštani Savinog sela pronašli su njegovo telo pored fudbalskog igrališta. Veoma brzo nakon zločina uhapšeni su osumnjičeni, a inspektori su pronašli i nož kojim je nesrećni Lazor ubijen.

Hteo da reši sukob

- Goran je prema svedočenju meštana bio miran čovek, nije se svađao ni sa kim, gledao je svoja posla. Međutim, kolaju informacije da su osumnjičeni u prethodnom periodu maltretirali njegovog sina, pa je on odlučio da sa njima popriča o tome. Navodno je zbog toga i postavio onaj čudni status na Fejsbuku samo tri dana pre ubistva - priča dobroobavešteni izvor Kurira

- Nejasno je samo da li je Lazor otišao da se nađe sa osumnjičenima ili su ga oni pratili i presreli, a potom se žučno posvađali i izboli ga nasmrt - objašnjava sagovornik.

Foto: Facebook

Najbolji drug ubijenog Gorana za Kurir je potvrdio ovu priču.



- Maltretiranje Goranovog sina dogodilo se nekoliko dana pre zločina. Goran je za to saznao i kobnog dana je izašao iz kuće. Pojma nisam imao gde ide, kada sam se probudio dočekale su me crne vesti, da mog druga više nema - priča za Kurir prijatelj.

Kako kaže, mladići koji su uhapšeni zbog zločina od ranije su u selu poznati kao problematični.

- Pre izvesnog vremena su i mene provocirali, ali nisam reagovao, pa su prestali. Normalan čovek ovako nešto ne može da uradi - priča drug.

Osumnjičenima popravljao motor

Najgore od svega, kaže prijatelj, je to što je Lazor svoje dželate dobro poznavao.

- Goran je bio izvrstan majstor i svi u selu su ga znali i pozivali kada su imali neki problem da im reši. Nikada nikoga nije odbijao i u dobru i zlu bio je tu za svakoga, pa tako i za njih. Znam da im je popravljao motore i kola, a oni su ga ubili kao psa! - zaključio je drug.

Više javno tužilaštvo u Somboru naložilo je obdukciju tela stradalog.

- Obzirom na to da je Goran iskrvario jako brzo, sumnja se da su mu presekli arteriju - kaže izvor.

Pa da podsetimo, Goran Lazor ubijen je u četvrtak 25. decembra oko 17 časova kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Salu kod Vršca. Od zadobijenih uboda nožem Lazor je preminuo, a osumnjičeni L. N. (20) i L. M. (18) uhapšeni su ubrzo nakon ubistva.

Kukavički su ga napali Prijatelj ubijenog Gorana kaže da očekuje maksimalnu kaznu za osumnjičene. - Kukavički su napali i povredili jednog mirnog i finog čoveka, momka koji se nikada nije posvađao ni potukao. Zašto nisu udarili na jačeg od sebe, nego na njega? - pita se revoltirani drug.