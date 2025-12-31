Slušaj vest

Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić, tvrdi i dalje da tužilaštvo nema adekvatnih dokaza protiv Srđana Jankovića i njegovog sina Dejana, koji se sumnjiče za najteže krivično dele i u pritvoru se nalaze već 20 meseci!

I on obuhvaćen optužnicom

Apelacioni sud u Nišu je dosad dvaput ukidao optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji se terete za Dankino ubistvo. Optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević koji je optužen za pomaganje počiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela.

- Siguran sam u to da nema nikakvih dokaza i da moj sin nije kriv za ono što mu se stavlja na teret. Verujem u njegovu nevinost i znam da će pravda uskoro izaći na videlo, a moj sin će se vratiti kući - rekao je Radoslav za Kurir i dodao:

- Već dve godine ga nisam ni video i čuo, ništa ne znam o njemu. Jedine informacije koje dobijam su od advokata.

Radoslav Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Jankoviću i mlađem Dragijeviću pritvor je produžen jer, prema stavu tužilaštva, i dalje postoji opasnost od uticaja na svedoke i mogućnosti bekstva, s obzirom na težinu krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

- Rekli su mi da sada čekaju nalaz veštačenja automobila kojim su, navodno, udarili devojčicu, ali ja tvrdim da do tog udarca jednostavno nije ni došlo. Čekam te analize i nadam se da će da pokažu istinu, jer moj sin se bez ikakvog osnova optužuje za ubistvo. Verujem da će nalaz veštaka razjasniti sve i da će istina konačno izaći na videlo, a moj sin biti oslobođen svih optužbi - rekao je naš sagovornik koji je u pritvoru proveo svega dva meseca, nakon čega je početkom juna izašao na slobodu.

Išao na poligraf

- Ja sam ostao sam u ovoj kući, jedan sin mi je još uvek u pritvoru, a drugi sin i žena su mi u međuvremenu preminuli. Ne znam šta bih rekao više, i ja sam jedno vreme bio iza rešetaka, išao sam tada i na poligraf, ali nemam šta da priznam i mislim isto i za mog Dejana - tvrdi Radoslav.

On se tada, podsetimo, oglasio za Kurir odmah nakon što je izašao iz pritvora kada je otkrio da je prvi put pao poligraf.